デヴィッド・ベッカム、マカオで開催のNBAでジャッキー・チェンと奇跡のツーショット！
元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが、中国マカオで現地時間10月10日に開催されたNBAのプレシーズンゲームを観戦し、ジャッキー・チェンと奇跡のツーショットをキャッチされた。
【写真】元NBA選手シャキール・オニールと姚明、そしてジャッキーと並んだショット
DailyMailによると、デヴィッドはダークブラウンのレザーブルゾンに黒いパンツと白いスニーカーを合わせ、ベネチアン・アリーナで開催されたフェニックス・サンズ対ブルックリン・ネッツの試合に来場。黒いハイネックニットに白いジャケットを重ね、白いパンツとスニーカーを身に付けたジャッキーと並んで観戦したそうだ。
デヴィッドはこの日の様子を自身のインスタグラムでもシェア。「レジェンド3人と面会 素晴らしい試合でした」と綴り、元NBA選手のシャキール・オニールと姚明、そしてジャッキーをタグ付け。デヴィッドの身長の2倍はありそうなオニールと姚明並ぶ異次元の3ショットや、まるで衣装を色違いで合わせたようなジャッキーとのツーショット、そして4人のレジェンドが揃った記念写真を公開した。
ファンからは「みな大好きジャッキー・チェン！」「各サイズのレジェンドが揃った」「一瞬巨象と並んでいるのかと思った」などとコメントが寄せられている。
引用：「David Beckham」インスタグラム（＠davidbeckham）
