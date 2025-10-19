シンガー・ソングライターの絢香がオフショットを公開した。

１９日までに自身のインスタグラムに「今日は天気がよくてキンモクセイがいい香りで抹茶スイーツが美味しくて幸せな１日だった エネルギーチャージ完了」とコメント。写真では抹茶スイーツを前に笑顔を見せるショットや自身の後ろ姿をうつしたショットを披露した。

この投稿にファンからは「絢香こんばんは こっち岡山もキンモクセイのいい香りがするよー 抹茶いいなぁ僕も大好き エネルギーチャージ出来たんだね 神戸楽しみにしてま〜す」「絢香ちゃん、めっちゃええ顔！明後日パワー持って会いに行くよ！」「絢香さんの笑顔にいっぱいパワー貰っちゃった そして久しぶりの絢香さん眼鏡姿」「絢香さんの笑顔に癒されます！絢香さんは抹茶スイーツにエネルギーチャージされたんですね！」「美味しそう ツアー期間中も息抜きやエネルギーチャージは必要ょね！！涼しい空気は気持ちが良い」などの声が寄せられている。

絢香は２００６年２月１日に「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」でデビュー。プライベートでは、２００９年に水嶋ヒロと結婚し、１５年６月に長女、１９年１０月に次女が誕生した。