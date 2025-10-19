ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。4回の一発は衝撃の地点に着弾していた。

初回のマウンドで先頭を歩かせた大谷。3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を放った。

4回には、球場が騒然となる超特大弾が飛び出した。飛距離はなんと469フィート（約142.9メートル）。米カリフォルニア州地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者は、自身のXに「ここはドジャースタジアムのセンターフィールド広場にある茂みで、ショウヘイ・オオタニの2本目のホームランが着地した場所。チャベス・ラヴィン（ドジャースタジアムの愛称）史上3番目に飛距離があるホームランだ」とし、着弾地点の写真を投稿。米ファンにも衝撃が広がった。

「銅像を建てろ」

「ここまでボールが遠く飛んだのか」

「ワオ」

「オオタニの銅像を建てるには良い場所だ」

「ショウヘイは人間じゃない」

7回の第4打席はMVPコールの中、中堅左へ運び1試合3発。投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振と、投打で異次元の活躍を披露した。



（THE ANSWER編集部）