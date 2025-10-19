100均で大当たり！たった300円課金するだけなのにこんなに良くなるなんて♡上質素材の靴下
今回はダイソーマニアの筆者が実際に買って大当たり！と思った美容グッズをご紹介。乾燥の気になるこれからの季節にあるとうれしい、かかとケア用の靴下です。シルク入りで履き心地◎。330円（税込）とは思えないクオリティで、とてもおすすめです！早速チェックしていきましょう♪
商品名：おうちケアシルク入オープントゥソックス
商品情報
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
シルク入りだから触り心地◎ダイソーで見つけたケアソックス
涼しくなってきた季節。気になるのがいろいろなところの乾燥です。とくにかかとはガサガサになりやすい季節…。
そこで欲しいのがかかとケアアイテムです！クリームを塗ることが多いのですが、べたべたのままでは歩けないし、だからと言って待てない…。そんな悩みを解決してくれるのがこのオープントゥソックスです。
『おうちケアシルク入オープントゥソックス』という名の通りシルクが使われた商品なので、化学繊維100％の生地とは違うさらっとした質感。これは期待できそうです！
また100均商品にしてはめずらしく洗濯が可能。クリームを塗った後に履くので、衛生的に使えるのはうれしいですね！比較的薄手なので乾きやすいところもポイントです。
かかとケアが快適になる！
使い方は簡単。市販の保湿クリームを塗ったあとに履くだけ！
リブ編みでフィット感がいいですが、履き口はややゆったりとした作りで、リラックスした状態で履くことができます。
ムレやベタ付きが気になりにくく、かかとケアが一気に快適になりました！
今回はダイソーで購入した『おうちケアシルク入オープントゥソックス』をご紹介しました。330円（税込）でも指名買いしたくなるスグレモノ。
この秋冬に大活躍すること間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。