100均で大当たり！たった300円課金するだけなのにこんなに良くなるなんて♡上質素材の靴下

今回はダイソーマニアの筆者が実際に買って大当たり！と思った美容グッズをご紹介。乾燥の気になるこれからの季節にあるとうれしい、かかとケア用の靴下です。シルク入りで履き心地◎。330円（税込）とは思えないクオリティで、とてもおすすめです！早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：おうちケアシルク入オープントゥソックス

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

シルク入りだから触り心地◎ダイソーで見つけたケアソックス

涼しくなってきた季節。気になるのがいろいろなところの乾燥です。とくにかかとはガサガサになりやすい季節…。

そこで欲しいのがかかとケアアイテムです！クリームを塗ることが多いのですが、べたべたのままでは歩けないし、だからと言って待てない…。そんな悩みを解決してくれるのがこのオープントゥソックスです。

『おうちケアシルク入オープントゥソックス』という名の通りシルクが使われた商品なので、化学繊維100％の生地とは違うさらっとした質感。これは期待できそうです！

また100均商品にしてはめずらしく洗濯が可能。クリームを塗った後に履くので、衛生的に使えるのはうれしいですね！比較的薄手なので乾きやすいところもポイントです。

かかとケアが快適になる！

使い方は簡単。市販の保湿クリームを塗ったあとに履くだけ！

リブ編みでフィット感がいいですが、履き口はややゆったりとした作りで、リラックスした状態で履くことができます。

ムレやベタ付きが気になりにくく、かかとケアが一気に快適になりました！

今回はダイソーで購入した『おうちケアシルク入オープントゥソックス』をご紹介しました。330円（税込）でも指名買いしたくなるスグレモノ。

この秋冬に大活躍すること間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。