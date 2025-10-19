洗濯機の中に、真っ白な粒がびっしり--。まるで雪が積もったようなその光景を「38万円のスノードーム」と題してThreadsに投稿したのは、灰原あやかさん。



【写真】まるで雪が積もったような光景

この“雪”の正体は、ビーズクッションの中身。うっかりまる洗いしてしまい、38万円したドラム式洗濯機が壊れる寸前…という事件に。今回、その“悲劇的で少し笑える瞬間”を、本人に振り返ってもらった。



ーーどういった経緯で起きたのでしょうか？



灰原： ボーッとして、ビーズクッションを中身ごと洗ってしまい、危うく38万円したドラム式がパァになるところでした。



ーーこの光景をご覧になった心境は？



灰原あやか： 疲れていたところに更なる疲れが押し寄せて悲しかったです。



ーー考えるだけで大変ですが、片付けはどうされましたか？



灰原： 当日は桶で掃除。数日待ってメーカーを呼んでも断られる。最終的に、買い替えるより安いので賭けで、くらしのマーケットで分解洗浄（3万6500円）しました。しばらくは洗ってもビーズが出てきましたが無事直りました！



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



灰原： めちゃくちゃ馬鹿にされました（笑） 。



◇ ◇



投稿に対しSNSユーザー達からは



「こなぁぁぁぁぁゆきぃぃぃぃぃぃねぇ」



「ティッシュでガミガミ怒ってた自分を恥じたぜ…」



「題名:絶望」



「なんか美味しそうに見えるのは私だけ？」



といった様々なコメントが寄せられた。



日常は思い通りにいかないことの連続だ。読者のみなさんはビーズクッションの洗濯にはくれぐれもご用心いただきたい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）