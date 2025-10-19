100均で今噂になってる！便利なのにめっちゃお洒落！バッグに入れておきたいグッズ

みなさんは今、巷で話題になっているダイソーのエチケットグッズをご存知でしょうか？まるでワイヤレスイヤホンのようなデザインで、スタイリッシュな見た目が注目を浴びているこの商品。洋服に付いた髪やペットの毛、糸くず、ほこりなどを取り除くのに便利なアイテムなんですよ。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：取り換え式2wayほこり取り

価格：￥220（税込）

内容量：30回巻（全長：約2.1m）

販売ショップ：ダイソー

今話題になってます！ダイソーのスタイリッシュなエチケットグッズをチェック

今話題になっているダイソーのエチケットグッズ。先日筆者もGETしてきましたよ！

今回ピックアップするのは、こちらの『取り換え式2wayほこり取り』という商品。Bluetoothイヤホンより2回り位大きいサイズ感で、お値段は￥220（税込）。カラーは白、黒、透明の3色展開になっています。

フタを開けると、粘着テープとブラシが入っています。このテープのロールは使い切っても買い替えることができるので、コスパも抜群です◎早速使っていきましょう！

バッグに入れておきたい！ダイソーの『取り換え式2wayほこり取り』

まずはブラシであらかたほこりを取っていきます。こうすることで、次に使う粘着テープの使用量が抑えられるのでおすすめです。

ブラシについたホコリを取り除く場合は、洋服などにあてたのと逆の方向へブラッシングすればOKです。

テープは、はくり紙をはがしてテープをめくる方向に転がします。ゴミが付着し粘着力がなくなったら、ミシン目の端からゆっくり剥がし新しい面を出します。

実際に使ってみて、テープの粘着力は強すぎず弱すぎずといったところ。服の生地にダメージが付きにくい絶妙な加減がGOODでした。

今回はダイソーの『取り換え式2wayほこり取り』をご紹介しました。

まるでワイヤレスイヤホンのようなスタイリッシュなデザインで、ビジネスバッグに入れておきたい便利グッズ。ストラップも付いているので、キーホルダーのようにぶら下げても◎

髪やペットの毛、糸くず、ほこりなどを取り除き、いつでも身だしなみを整えられるアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。