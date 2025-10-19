º£¤¹¤°100¶Ñ¤ËµÞ¤²¡Á¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼ê´ë¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡ªÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÍ½´¶Âç¤Ê¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤¿¤è¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§02-03KBKÉ÷Ï¤Éß ·¨¼èÁíÊÁ
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä68cm¡ß²£68cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¥ã¥ó¥É¥¥
¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ♡¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿·¨¼èÊÁ¤ÎÂçÈ½É÷Ï¤Éß
ºÇ¶á¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥É¥¥¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ø02-03KBKÉ÷Ï¤Éß ·¨¼èÁíÊÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ²½¾Ñ¡Ö·¨¼è¡×¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿É÷Ï¤Éß¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤â¤ÎÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÈ½É÷Ï¤Éß¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Â¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ½ºî¡¦¶½¹Ô¤ò¹Ô¤¦ÍÌ¾´ë¶È¡Ö¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï·à¾ì¤Î¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¡¢¾¾ÃÝ¸øÇ§¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ª
Î¹¹Ô¤Î½àÈ÷¤ÎºÝ¤ËÍÎÉþ¤ò»ÅÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÂç³èÌö¡ª
ÏÂÉ÷¥°¥Ã¥º¤¬¹¥¤ß¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¡£
ºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤ËÉ÷Ï¤Éß¥Ð¥Ã¥°¤ËÊÑ¿È¡ª²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ÆÊØÍø¡ý
½Ä68cm¡ß²£68cm¤ÎÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡ª
¤³¤³¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÉ÷Ï¤Éß¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¼ê½ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡»°³Ñ¤ËÀÞ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÄìÊÕ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
£·ë¤ÓÌÜ¤òÆâÂ¦¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤ÄºÅÀ¤ò·ë¤Ù¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤Ç²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢±©¿¥¤â¤Î¤ò»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÓ¤òÊñ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²ÎÉñ´ìÊÁ¤ÎÉ÷Ï¤Éß¡Ø02-03KBKÉ÷Ï¤Éß ·¨¼èÁíÊÁ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹♡¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤Ë¤¯¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ÷Ï¤Éß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£