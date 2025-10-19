º£¤¹¤°100¶Ñ¤ËµÞ¤²¡Á¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼ê´ë¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡ªÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÍ½´¶Âç¤Ê¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤¿¤è¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

²ÎÉñ´ì¤Î·¨¼è¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥ó¥É¥¥¡£ÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª·¨¼è¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤♡¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤­¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤­¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡ª¤«¤Ê¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿♡

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§02-03KBKÉ÷Ï¤Éß ·¨¼èÁíÊÁ
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä68cm¡ß²£68cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥­¥ã¥ó¥É¥¥

¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ♡¥­¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿·¨¼èÊÁ¤ÎÂçÈ½É÷Ï¤Éß

ºÇ¶á¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥ó¥É¥¥¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª

¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ø02-03KBKÉ÷Ï¤Éß ·¨¼èÁíÊÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ²½¾Ñ¡Ö·¨¼è¡×¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿É÷Ï¤Éß¤Ç¤¹¡£

²Á³Ê¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤â¤ÎÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÈ½É÷Ï¤Éß¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª

¼Â¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ½ºî¡¦¶½¹Ô¤ò¹Ô¤¦Í­Ì¾´ë¶È¡Ö¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

¤³¤Î¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï·à¾ì¤Î¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤µ¤«¥­¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¡¢¾¾ÃÝ¸øÇ§¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ª

Î¹¹Ô¤Î½àÈ÷¤ÎºÝ¤ËÍÎÉþ¤ò»ÅÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÂç³èÌö¡ª

ÏÂÉ÷¥°¥Ã¥º¤¬¹¥¤ß¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¡£

ºÆÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£

´ÊÃ±¤ËÉ÷Ï¤Éß¥Ð¥Ã¥°¤ËÊÑ¿È¡ª²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ÆÊØÍø¡ý

½Ä68cm¡ß²£68cm¤ÎÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡ª

¤³¤³¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÉ÷Ï¤Éß¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤­¤ë¼ê½ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

­¡»°³Ñ¤ËÀÞ¤ê¤Þ¤¹¡£

­¢ÄìÊÕ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£

­£·ë¤ÓÌÜ¤òÆâÂ¦¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

­¤ÄºÅÀ¤ò·ë¤Ù¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£

¤ªÇã¤¤Êª¤Ç²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¤ä¡¢±©¿¥¤â¤Î¤ò»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡£

¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÓ¤òÊñ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤­¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²ÎÉñ´ìÊÁ¤ÎÉ÷Ï¤Éß¡Ø02-03KBKÉ÷Ï¤Éß ·¨¼èÁíÊÁ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹♡¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤Ë¤¯¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ÷Ï¤Éß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÄÀ­¤Î¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£