100均メイク落としパフの意外な使い方が大バズり！売り切れ続出するほど話題になった活用術
商品情報
商品名：パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
SNSで話題になり一時は売り切れ！ダイソーの噂のパフの威力が凄すぎた♡
今回ご紹介するのは、ダイソーの『パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）』。メイク落としに便利な、エンボス加工が施されたパフです。
実はこのパフ、車の内装に付着した日焼け止めやハンドクリームなどの汚れがすぐ落ちる！と、意外な使い方がSNSで話題になったアイテム。
この使い方が人気すぎて、お店ではしばらく売り切れが続いていました！
通常は、パフに水またはぬるま湯をよく染み込ませて軽く絞り、円を描くようにやさしく拭き取ってメイクオフしていきます。
最後に水またはぬるま湯で洗い流すことで、メイクをすっきり落とすことができます。
素材のシワに入り込んだクリームもすっきり落とせて大満足！
車のシートに見立てたレザー調素材のバッグにクリームを付け、早速パフの実力を試してみました。
まずはパフを使用せず、ティッシュだけで拭きとってみました。
ティッシュだとクリームがどんどん広がり、素材のシワにどんどん入り込んでいってしまいます。
では、水を含ませて絞ったパフを使用していきます。
くるくると円を描くように擦ります。強く擦ると素材が痛む可能性もあるので、優しく、少しずつ拭くのがポイントです。
ちなみに、水を吸わせてから擦って汚れを落とすので、本革には向かないためご注意を。
使ってみてびっくり！あれだけ頑固で落ちにくかった汚れが、このパフを使うだけできれいになりました。
細かいシワに入り込んだクリームも、これだけでさっと落とせて感動♡
クリーナーを使わず、手軽にすっきり汚れを落とすことができて大満足です！
今回は、ダイソーの『パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）』を使用した、SNSで噂の汚れ除去法をご紹介しました。
店舗によるかと思いますが、最近は在庫が復活してきて購入しやすくなったようです。合皮素材や車の内装に付着したクリームや日焼け止めの汚れが気になっている方は、ぜひゲットして試してみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。