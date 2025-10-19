100均メイク落としパフの意外な使い方が大バズり！売り切れ続出するほど話題になった活用術

以前SNSで、車の内装に付着したクリームや日焼け止めを除去するのにダイソーのパフが便利だと話題になりました。そのため、一時はそのパフが売り切れてしまうほど人気を集めたのですが、最近また在庫が復活してきているようで入手できました！早速話題になった汚れの除去法をお試し！意外な結果に驚きました♡

商品情報

商品名：パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

SNSで話題になり一時は売り切れ！ダイソーの噂のパフの威力が凄すぎた♡

今回ご紹介するのは、ダイソーの『パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）』。メイク落としに便利な、エンボス加工が施されたパフです。

実はこのパフ、車の内装に付着した日焼け止めやハンドクリームなどの汚れがすぐ落ちる！と、意外な使い方がSNSで話題になったアイテム。

この使い方が人気すぎて、お店ではしばらく売り切れが続いていました！

通常は、パフに水またはぬるま湯をよく染み込ませて軽く絞り、円を描くようにやさしく拭き取ってメイクオフしていきます。

最後に水またはぬるま湯で洗い流すことで、メイクをすっきり落とすことができます。

素材のシワに入り込んだクリームもすっきり落とせて大満足！

車のシートに見立てたレザー調素材のバッグにクリームを付け、早速パフの実力を試してみました。

まずはパフを使用せず、ティッシュだけで拭きとってみました。

ティッシュだとクリームがどんどん広がり、素材のシワにどんどん入り込んでいってしまいます。

では、水を含ませて絞ったパフを使用していきます。

くるくると円を描くように擦ります。強く擦ると素材が痛む可能性もあるので、優しく、少しずつ拭くのがポイントです。

ちなみに、水を吸わせてから擦って汚れを落とすので、本革には向かないためご注意を。

使ってみてびっくり！あれだけ頑固で落ちにくかった汚れが、このパフを使うだけできれいになりました。

細かいシワに入り込んだクリームも、これだけでさっと落とせて感動♡

クリーナーを使わず、手軽にすっきり汚れを落とすことができて大満足です！

今回は、ダイソーの『パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）』を使用した、SNSで噂の汚れ除去法をご紹介しました。

店舗によるかと思いますが、最近は在庫が復活してきて購入しやすくなったようです。合皮素材や車の内装に付着したクリームや日焼け止めの汚れが気になっている方は、ぜひゲットして試してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。