NHK『きょうの健康』異例の内容が話題 「クマから命を守る！」…「ネタかと」「恐ろしい時代」「顔面の骨砕けてるCTまじで怖い」
NHK『きょうの健康』（Eテレ、月〜木 後8：30ほか）の16日放送回で「クマから命を守る！」がテーマとなり、話題を集めている。
【画像】「NHK ONE」について説明する黒崎めぐみ理事
日々の健康づくりに役立つ情報を届ける同番組。「がんや心臓病など命を奪うおそれのある病気から、効果的な運動や体操の方法まで、確かな取材に基づいた信頼のおける医学・健康の最新情報を、第一線で活躍する医師・専門家の方々をゲストに迎え、分かりやすくお伝えします」としている。
「クマから命を守る！」は、クマによる人身被害が急増していることを受け、テーマとなった。
「クマに襲われたときのケガは交通事故と同等とも言われ、後遺症が残ってしまうことも。今回は、秋田大学の研究グループの調査などから、クマに遭遇したときの防御姿勢、クマに会わないためのポイント、ケガをしたときの対処法など命を守るための術を解説する」などと、医師を迎えて放送した。
同回に対しては、SNSなどで反響が寄せられ「ネタかと思ったら本当だった」「こういうフェーズに入ったのだな」「恐ろしい時代になった」「『最初の一撃を食らわないこと』なるほど…」「顔面の骨砕けてるCTまじで怖い」など、多数の感想が飛び交っている。
「NHK ONE」で見逃し配信を実施（23日午後8時45分まで）。
