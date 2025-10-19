日本ホテルは、「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」を2026年3月28日に開業する。

建物は大井町トラックスの5階から13階までと26階。客室は、スイート1室、ツイン143室、キング141室の計285室で、全室禁煙とする。室内は森小屋をイメージしてグリーンやウッドをベースにした配色を採用した。オーバーヘッドシャワーを設け、スーツケースに配慮したスペースを確保する。北側のトラックスビュータイプの客室からは都心の高層ビル群と車両基地を望むことができる。

館内には、ラウンジ、レストラン、森の秘境をイメージしたルーフトップバー、宿泊者用ジムを設ける。朝食は「世界の朝食を巡る旅」をテーマに、和食を含めた選べるメインプレートに加え約50種類以上のビュッフェを用意する。料金は大人1名3,000円。

開業を記念して宿泊プラン「TRACKS‐VIEW確約ステイ」を提供する。宿泊料金は2名1室利用時16,100円から（素泊まり、税・サービス料込）。JRホテルメンバーズ会員料金あり。宿泊予約受付は既に開始している。

アクセスは、JR大井町駅直結。