「理工学分野で就職に有利」だと思う日本の大学ランキング！ 2位「東京科学大学」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「理工学分野で就職に有利」だと思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。
理工学分野では大学院への進学率が高いほか、ソニーや日立製作所などの大手電機メーカー、NTTデータやアクセンチュアなどのIT系企業、大手コンサルティングファームなど幅広い分野へ就職し、研究者や専門職として活躍する卒業生が多いことで知られています。
回答者からは、「研究力、大学院進学率ともに高く、技術系職先でも大手企業にOBが多岐にわたって活躍しているため」（40代男性／埼玉県）、「旧東京工業大学は、理工系では日本トップクラスですし、旧東京医科歯科大学も国立の医歯薬系大学としてトップレベルと思うので」（60代男性／神奈川県）、「研究や開発に強く、メーカー・エンジニア職への就職が強そうなイメージです」（30代女性／埼玉県）、「理系総合大学としてトップクラスの評価を受けており、トヨタ・ソニー・NTTなど大手企業への就職実績が豊富です。研究室推薦枠も充実しており、理工系学生にとって非常に有利な環境です」（40代女性／滋賀県）などの声がありました。
また今後は、人工知能（AI）や宇宙開発をはじめ、半導体やロボット、量子科学などの先端技術（ディープテック）分野を扱う学部とコンピューター科学を専門とする学部の2学部新設の構想が立てられていることが報道され、注目を集めています。
回答者からは、「トヨタ、ソニー、三菱重工など大手メーカーはもちろん、研究所や官公庁への就職も圧倒的に強いから」（40代男性／静岡県）、「研究設備が充実しており、理工系の企業との連携が強いため」（30代女性／神奈川県）、「東大の理系より強い学歴を知らないから。就活で無双できそう」（30代女性／大阪府）、「日本最難関の国立大学であり、そのブランド力と研究実績から企業からの信頼が厚く、就職に有利」（30代回答しない／愛知県）などのコメントが寄せられました。
2位：東京科学大学（東京工業大学、東京医科歯科大学）／131票2024年10月に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して誕生した国立大学「東京科学大学」。理学院、工学院など理工学系分野の6学院（学士課程、大学院課程）と医歯学系分野の2学部・2研究科で構成され、もともとの両大学の顕著な研究成果に加えて、今後は医工連携の融合研究に注目が集まっています。
1位：東京大学／149票東京大学は、理学部だけで数学、情報科学、地球惑星環境学、生物学などの10学科から成り、大学院への進学率が高いことも特徴的です。高度な専門的知識を身につけた卒業生は、JAXA（宇宙航空研究開発機構）などの公的機関や官公庁、大学などの研究機関のほか、大手メーカー、IT企業、金融、コンサルティングなど、幅広い業界で活躍しています。
