「to run in circles」の意味は？直訳から考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to run in circles」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「堂々巡り」でした！
直訳は「円形にグルグルと回る」。
長い間同じことをやっていても、進むことがなく、結果が出ないというニュアンスですよ。
「We’re trying to figure out the next step for the project, but we’re just running in circles.」
（プロジェクトの次のステップを考えているけど、堂々巡りだよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部