「to run in circles」の意味は？直訳から考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「堂々巡り」でした！

直訳は「円形にグルグルと回る」。

長い間同じことをやっていても、進むことがなく、結果が出ないというニュアンスですよ。

「We’re trying to figure out the next step for the project, but we’re just running in circles.」

（プロジェクトの次のステップを考えているけど、堂々巡りだよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。