スズキ新「“本格四駆”SUV」まもなく発売！ 最上級より「24万円オトク」な“200万円以下”のシンプル仕様！ 軽ボディ×“5速MT”モデルありで運転楽しそう！ 安全性能が進化した「ジムニー」最安モデルとは？

安全装備を充実化！ 最安グレードの仕様とは？

スズキは2025年10月15日、四輪駆動車「ジムニー」の一部仕様変更を発表し、同年11月4日より発売する予定です。

今回の改良では、先進安全装備の新機能や「スズキコネクト」に対応するなど、安全性と快適性がさらに向上しています。

【画像】「えっ…！」 これが“一番安い”スズキ新「“本格四駆”SUV」です！（30枚以上）

そんなジムニーの中で、最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードの仕様はどのようなものなのでしょうか。

唯一200万円以下で買えるシンプル仕様とは？

ジムニーシリーズは、伝統のラダーフレームとリジッドアクスル式サスペンションを受け継ぐ本格的な四輪駆動車です。

1970年の誕生以来、半世紀にわたって進化を続けてきました。悪路での走破性の高さと扱いやすいコンパクトなサイズを兼ね備え、さまざまな用途で活躍するとともに、熱心なファンを持っています。

現行モデルは2018年に約20年ぶりのモデルチェンジを受け、歴代4代目となりました。

四角く無骨なフォルムは、往年のクラシックモデルを彷彿とさせつつ、道具としての合理性と機能性を追求したデザインです。

ラインナップは、軽自動車のジムニーと、普通車の3ドア「ジムニーシエラ」、5ドア「ジムニーノマド」が用意されています。

今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備にしました。

さらに、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能、そして「スズキコネクト」への対応により、安全面と利便性が向上しています。

そんなジムニーのなかで最もリーズナブルなグレードは「ジムニーXG」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mm、ホイールベースは2250mm、最低地上高は205mmで、上位グレードと共通です。

しかし、エクステリアや装備では上級モデルとの違いが明確です。

まずヘッドランプはハロゲンタイプで、フォグランプは装着されません。ホイールはスチール製で、上級グレードのアルミホイールとは異なります。ボディカラーはブラック、グリーン、シルバー、ホワイト系の4色に限定され、2トーンカラーは設定されていません。

インテリアはブラックで統一され、シートはファブリック素材、リアシートは一体可倒式でヘッドレストは装備されません。

ステアリングホイールはウレタン製で、エアコン周りやシフトノブ、インナードアハンドルにメッキ加飾はありません。

エアコンはマニュアル式で、キーレスプッシュスタートシステムや電動格納式リモコンドアミラー、前席シートヒーターといった快適装備は省かれています。

一方、自発光式メーターやマルチインフォメーションディスプレイ、スペアタイヤは全グレードで標準装備です。

安全面では「スズキ セーフティ サポート」を搭載し、衝突被害軽減ブレーキは新たに「デュアルセンサーブレーキサポートII」となり、車線逸脱抑制機能も標準装備となりました。

さらに4速AT車では、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロールや後方誤発進抑制機能にも対応しています。

パワートレインは、最高出力64PS、最大トルク96Nmを発生する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載。

駆動方式は全車パートタイム4WDで、トランスミッションは5速MTと4速ATを選択できます。

なお、XGの価格（消費税込み）は191万8400円です。一方、最上級グレードの「XC」は216万400円で、価格差は24万2000円となっています。