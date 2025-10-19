¡Ö°¤¤Ì´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡× ¥Á¥ê¤òÆ¨¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤¤ëÎÁÍý¿Í¤¬Ë¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ú¥Ë¥ã¤Ç¤¹¡£¥Á¥ê¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50Ç¯Á°¤«¤é¥³¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£35ºÐ¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥³¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Êº®Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤éÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ó¥¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤Ï°¤¤Ì´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
Æþ´É¤ËÊá¤Þ¤ë¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ó¥¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ê¤Ëµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¿¤¬´í¸±¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢2²ó¤âÉÝ¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¿¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î²ÈÂ²¤â¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥À¥á¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥Á¥ê¤Ë²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤Ï»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£·»Äï¤Ï³°¹ñ¤ËÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£65ºÐ¤Ç¤¹¡£¥Á¥ê¤Ëµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë30Ç¯Êë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¬À¸³è¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Á¥êÎÁÍý¤Î¥³¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÎÁÍý¤òÆüËÜ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤ÎË¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¼«Ê¬¤ÇÂç¤¤Ê»æ¤Ë¥í¡¼¥Þ»ú¤Ç½ñ¤¡¢²È¤Ç²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÅöÆü¤âºÛÈ½½ê¤ËÁá¤¯Íè¤ÆÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¸¶¹ð¡×¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ËÎ©¤Á¡¢ºÛÈ½´±¤äËµÄ°ÀÊ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ü¡ÖºßÎ±ÆÃÊÌµö²Ä¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ãË¡¡×
¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£Æþ´É¤¬¡ÖºßÎ±ÆÃÊÌµö²Ä¡×¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ãË¡¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤ÏÊì¹ñ¥Á¥ê¤ÇÇ÷³²¤ò¼õ¤±¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ì¤ÐÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æþ´É¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ü¥Á¥ê¤ÇÇ÷³²¤µ¤ì¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿
1973Ç¯9·î¡¢¥Á¥ê¤Ç¤Ï¥Ô¥Î¥Á¥§¥È¤Ë¤è¤ë·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢·³Éô¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡Öº¸ÇÉ¼í¤ê¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£1990Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½¸å¡¢Éã¿Æ¤¬Åö»þ¤ÎµÔ»¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¶Ë±¦¤«¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¼Ô¡×¡¢¶Ëº¸¤«¤é¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÎÃç´Ö¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£°ì²È¤ÏÁÐÊý¤«¤éÇ÷³²¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¥»¶¤·¤¿¡£
¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Èµï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1992Ç¯¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¡¢·ã¤·¤¤Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¿¤«¤é¤¬¤é¥Á¥ê¤òÃ¦½Ð¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ØÅÏ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡üÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿¡ÖÊÝ¾Ú¿Í¡×
1996Ç¯1·î¡¢µ»Ç½¥Ó¥¶¤ÇÍèÆü¡£¤½¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¿·Å¹ÊÞ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿Í¡Ë¤¬³¤³°¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊýÃÎ¤ì¤º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Æþ´É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢ÍèÆü15Ç¯ÌÜ¤Ë¤È¤¦¤È¤¦ºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿À¸³è¤«¤é°ìµ¤¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ïº¤µç¤·¡¢Æþ´É»ÜÀß¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê¼ýÍÆ¤òÆóÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡üÂåÍý¿Í¡ÖºÆ¤Ó¾Ð´é¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦Æü¤ò¿®¤¸¤Æ¡×
¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¶ð°æÃÎ²ñÊÛ¸î»Î¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¡ØºßÎ±ÆÃÊÌµö²Ä¡Ù¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤òµß¤ï¤º¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÀ¯¼£ÅªÇØ·Ê¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÁÄ¹ñ¤Ç2ÅÙ¤âÙÇÃ×¡¦¹éÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ê¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤ÇºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Èà¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤ËÀÕ¤á¤ÆÁ÷´Ô¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤ÏÈà¤òÊÝ¸î¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ÍÆ»Åª¤ÊÇÛÎ¸¤«¤éºßÎ±ÆÃÊÌµö²Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Î²ÈÂ²¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁÄ¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤«¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ê¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤â¿È¤ò´ó¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤¤ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÂçÀª¤ÎÍ§¿Í¤òºî¤ê¡¢Èà¤é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²¾ÊüÌÈ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬ºÆ¤Ó¾Ð´é¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥êÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦Æü¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤òÆ®¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¡Ö¥Ó¥¶¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¥Ú¥Ë¥ã¤µ¤ó¤Ëº£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÛÈ½¤ÇÊÛ¸î»Î¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¶¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡£ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤¡£¥Ó¥¶¤µ¤¨½Ð¤ì¤Ð¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤âÅÅµ¤¤â¥¬¥¹¤â¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¡£Æ¯¤¤¤Æ¡¢Ç÷³²¤Î¤È¤¤ËÉé¤Ã¤¿É¨¤Î¥±¥¬¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡£º£¤ÏÊÝ¸±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÃí¼Í¤·¤«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¼ä¤·¤½¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤·³ð¤¦¤Ê¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¡×
ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ð°æÊÛ¸î»Î¤ä¡¢Í§¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿¥ÅÄÄ«Æü¡Ë