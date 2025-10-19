「XD Drive Edition」はクリーンディーゼルエンジン専用の新グレード

マツダXDドライブエディション｜Mazda XD Drive Edition

今回の新機種追加では、幅広いニーズに応えるため、5車種各モデルにクリーンディーゼルエンジン車専用の「XDドライブエディション」を設定するとともに、顧客が選択しやすい機種体系に整理された。

「XDドライブエディション」は、黒基調のエクステリアと本革シートを採用したインテリアにより、スポーティな世界観と力強さ・上質さを両立。長距離ドライブを快適かつ経済的に楽しみたい方や、環境に配慮したカーライフを志向される方に、新たな選択肢を提供する。

「マツダ3」と「CX-30」では、より一層快適に運転を楽しんでもらうために、マツダコネクトの操作性向上をはじめとした商品改良も実施。また、合わせて機種体系・一部価格の改定も行われた。

「CX-60」と「CX-80」には、XDハイブリッドやPHEV搭載車で人気の高いタン内装を採用した新機種「XDプレミアムスポーツ」も追加。洗練された内装デザインと、ディーゼルならではの余裕ある走行性能を組み合わせ、上質で快適な移動体験が味わえる。

車種ごとの商品概要は以下のとおり。

マツダ3ファストバックXDドライブエディション｜Mazda 3 Fastback XD Drive Edition

マツダ3セダンXDドライブエディション｜Mazda 3 Sedan XD Drive Edition

マツダ3ファストバック／マツダ3セダン 新機種追加、機種変更

●新機種

「XDドライブエディション」追加（ファストバック、セダン）

装備：レザーシート（ファストバック：黒革・赤革、セダン：黒革）、ドアトリム（合成皮革）、アルミホイール（ブラック）、ドアミラー（ブラック）、シグネチャーウィング（セダン：ブラック）

税込車両価格（ファストバック）：317万7900円（FF）／341万4400円（4WD）

税込車両価格（セダン）：317万7900円（FF）

●機種変更

「XD/20Sブラックセレクション」「15Sレトロスポーツエディション」「15C iセレクション」を廃止

マツダコネクト操作性改善

●「20S/XD Sパッケージ（オプション無し車）」を除く全機種で、Apple CarPlay/Android Autoタッチパネル機能追加（10.25インチセンターディスプレイ）

マツダCX-30 XDドライブエディション｜Mazda CX-30 XD Drive Edition

CX-30 新機種追加、機種変更

●新機種「XDドライブエディション」追加

装備：レザーシート（黒革・白革）、ドアトリム（合成皮革）、アルミホイール（ブラック）、ドアミラー（ブラック）、シグネチャーウィング（ブラック）

税込車両価格：336万500円（FF）／359万7000円（4WD）

●機種変更

「XDブラックセレクション」を廃止

マツダコネクト操作性改善

●「XD Sパッケージ（オプション無し車）」を除く全機種で、Apple CarPlay/Android Autoタッチパネル機能追加（10.25インチセンターディスプレイ）

内装色変更

●「20S iセレクション」「20Sツーリング（布シート）」「XD Sパッケージ」の内装色をネイビーブルーからブラックに変更

燃費改善

●「XD Sパッケージ」「XDドライブエディション」「XD レトロスポーツエディション」で、燃料噴射制御の見直し等により1.8リッターディーゼルエンジンの燃費改善

・2WD車：19.5km/L→20.2km/L

・4WD車：18.7km/L→19.2km/L

マツダCX-5 XDドライブエディション｜Mazda CX-5 XD Drive Edition

CX-5 新機種追加、価格・機種変更

●新機種「XDドライブエディション」追加

装備：ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（縦基調/ピアノブラック）、19インチアルミホイール（ブラックメタリック塗装）

税込車両価格：390万1700円（FF）／413万2700円（4WD）

●価格変更

「XDスポーツアピアランス」の価格（税込）を変更。FF車は385万円、4WD車は408万1000円に。

機種変更

「レトロスポーツエディション」「フィールドジャーニー」を廃止

マツダCX-60 XDドライブエディション｜Mazda CX-60 XD Drive Edition

CX-60 新機種追加、機種変更

●新機種「XDドライブエディション」追加

主要装備：シート レザー（グレージュ／ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、20インチアルミホイール（ブラックメタリック塗装）

税込車両価格：427万200円（FR）／449万5700円（4WD）

●新機種「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」追加

主要装備：シート ナッパレザー（ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、20インチアルミホイール（ブラックメタリック塗装）

税込車両価格：456万5000円（FR）／479万500円（4WD）

●新機種「XDプレミアムスポーツ」追加

XD-ハイブリッドやPHEV搭載車で人気の高いタン内装を採用した新機種「XDプレミアムスポーツ」が追加

税込車両価格：466万5100円（FF）／489万600円（4WD）

●機種変更

「XD SP」「XD Lパッケージ」「XDエクスクルーシブモード」を廃止

マツダCX-80 XDドライブエディション｜Mazda CX-80 XD Drive Edition

CX-80 新機種追加、機種変更

●新機種「XDドライブエディション」追加

主要装備：シート レザー（グレージュ／ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、20インチアルミホイール（ブラックメタリック塗装）

税込価格：475万9700円（FR）／499万6200円（4WD）

●新機種「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」追加

主要装備：シート ナッパレザー（ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、20インチアルミホイール（ブラックメタリック塗装）

税込価格：507万1000円（FR）／530万7500円（4WD）

●新機種「XDプレミアムスポーツ」追加 ※ベース車「ドライブエディション ナッパレザーパッケージ」

XD-ハイブリッドやPHEV搭載車で人気の高いタン内装（6人乗りセンターコンソール仕様）を採用した新機種「XDプレミアムスポーツ」が追加

税込価格：542万5200円（FR）／566万1700円（4WD）

機種変更

「XD」「XD Sパッケージ」「XD Lパッケージ」「XDエクスクルーシブモード」を廃止