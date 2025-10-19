「フェニックス・リーグ、広島９−２中日」（１８日、天福球場）

「みやざきフェニックス・リーグ」を視察している広島・新井貴浩監督（４８）が１８日、中日戦後に滝田一希投手（２３）と育成の名原典彦外野手（２５）を高く評価した。滝田は先発し、５者連続を含む８奪三振を記録するなど、五回途中２失点の好投。名原は４出塁、１盗塁で自慢の俊足を見せつけた。同リーグの視察は１９日までの予定。最後まで若鯉のアピールに目を光らせる。

若鯉たちのアピール合戦が激しさを増す中、指揮官は２選手の成長に目を細めた。フェニックス・リーグで３試合目となる中日戦の視察を終えた新井監督は、２年目左腕の滝田と育成３年目の名原を絶賛。「（滝田は）投げているボールは１軍で通用する。（名原は）内容がすごくいい。おもしろい」と高評価を与えた。

滝田は同リーグ初先発で快投を披露した。三回までに５者連続を含む７三振を奪うなど、計８奪三振。四回に四球から２点を失い、五回途中で降板するも、指揮官は「球数が増えても、真っすぐの力は変わらない。成長してきている」と合格点を与えた。

野手でアピールに成功したのは、育成３年目の名原だ。俊足が武器の外野手は、練習で声を張り上げるチームの元気印。この日は「２番・右翼」で出場し、１安打を含む４出塁。盗塁も決め、新井監督は「精神的にもハングリーさがある。スピードがある選手だし、スタートも切れる」と期待を寄せた。

滝田は監督の評価を受け、「先発、中継ぎというよりは１軍の枠を取りにいっている」と気合。名原も「とにかく塁に出る打者を目指している。（育成３年目で）一度契約が切れる。再契約してもらえるようにフェニックスでアピールすることを第一に置いている」と力を込めた。指揮官は１９日の一戦で視察を終える予定。限られたチャンスの中、名原、滝田に続けとばかりに、他の若鯉たちも最後のアピールに全力を注ぐ。

◇名原 典彦（なばら・のりひこ）２０００年６月２４日生まれ、２５歳。広島県出身。瀬戸内高−青森大を経て、２２年育成ドラフト１位で広島入り。１８２センチ、８０キロ。右投げ右打ち。今季ウエスタン・リーグで４６試合、８３打数１９安打、０本塁打、５打点、６盗塁、打率・２２９。