阪神がＤｅＮＡに無傷の３連勝でＣＳファイナルＳを突破して、日本シリーズ進出を決めた。振り返れば、初戦の先発を任された村上頌樹投手（２７）が幾度となくピンチを招きながらも５回無失点で、スイープへの流れを作った。ベース板手前でワンバウンドする投球の連発もあったが、粘投の裏側には徹底したある意識付けと、リーグ覇者としての矜持（きょうじ）があった。

◇ ◇

ＣＳファイナルＳ初戦、村上自身に勝ちはつかなかったが、チームはＣＳ白星発進を飾った。毎回走者を背負い、５回を投げ終えて降板。無失点ながら１０３球を要した。５月１０日の中日戦（甲子園）でマダックス（１００球未満の完封勝利）を決めたことを思えば、球数はかなりかさんだ。

試合後には次のようなコメントを残した。「ちょっと慎重に行き過ぎたところもありましたし、５回でしたけど、０で帰って来られたんで良かったかなと思います」。右腕が感じた“慎重過ぎた”部分とは−。

「相手打線がいいと分かっていましたし、ファーストステージを勝ち上がって、サヨナラ勝ちもしていますし、勢いがあるなと。初戦で、ファーストステージのような展開に持っていかれるとキツいので、球数をかけてでもゼロでいけるようにと思っていました」。後日、改めて初戦の投球を振り返ってもらうと、球数の多さは織り込み済みだったことを明かした。

初回から窮地に直面した。先頭・蝦名の右前打を皮切りに２死満塁。山本へのカウント１−１からの３球目、村上が投じたチェンジアップはベース板のはるか手前でワンバウンド。坂本がしっかり止めると、続く１４７キロ直球で三ゴロに打ち取った。

三回１死一、二塁でも、牧を追い込んだ後、直球をベース板手前にたたきつけたが、最後は低めのチェンジアップで空振り三振に斬った。四回２死二塁も蝦名へのカウント２−１からのチェンジアップがこの試合３度目となるベース手前でのワンバウンド。その直後、村上も、１度も後ろにそらすことがなかった坂本も、お互いに苦笑いを浮かべた。

抜群の制球力を誇る村上が見せた“３球の異変”だったが、指に何らかの異常があったわけではない。低めへの徹底した意識付けのたまものだった。「低く投げようと思い過ぎて。ほんとに低過ぎて、誠志郎さんには何球も止めていただいて感謝しかないです」。坂本も「今日は（ワンバウンドが）多いな、という感じでした。ファーストステージの勢いもあるし打線も強力なので、初戦としてはいろいろ中身を変えながらでしたけど」と“苦笑のワケ”を回想した。

序盤からピンチを切り抜けるたびに、雄たけびを上げ、ガッツポーズを繰り出した。「やっぱり優勝チームですし、負けられないというところがあったので、絶対勝てるようにと気持ちは入っていたと思います」。リーグ３冠投手が見せた気迫。日本シリーズでも圧倒的な信頼感を背負って、マウンドに立つ。（デイリースポーツ・丸尾匠）