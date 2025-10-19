わが子の将来を案じる親心。しかし、その情が自身の老後を脅かす引き金になることも。失業や離婚などを機に、中年期の子どもが親の生活に依存するケースは決して他人事ではありません。親子共倒れも現実となる、そのリスクとは？

母にすがる45歳の出戻り長男

萩原京子さん（74歳・仮名）。3年前に夫を亡くしてからは1人暮らし。月12万円の年金と、亡夫の遺産である貯金1,500万円を頼りに、穏やかな日々を過ごしていたといいます。

そんな生活に暗雲が立ち込めたのは、長男・和樹さん（45歳・仮名）の離婚。仕事が長続きせず、ふらふらしている和樹さんに対し、ついに（元）妻がブチギレ。自宅を追い出された和樹さんは、半年ほどマンスリーマンションで暮らし、その間の話し合いの末に正式な離婚が成立。しかし、わずかな貯金も尽き、京子さんのところに泣きついてきたという顛末。

「なぜ、大学まで出ているのに、こんなに情けない人間になったのか……不思議でなりません」

離婚原因を本人と元義娘から聞いて、呆れるしかないという京子さん。しかし、悪夢はそれだけではありませんでした。

「母さん、悪いんだけど少しお金を貸してくれないかな。就職活動するにも先立つものが必要で……」

確かに、就職を考えるのであれば、ビジネススーツは必須。鞄も靴もネクタイも、揃えないといけません。「仕方がない」と思いつつ、10万円を渡しました。しかしお金の無心は月を追うごとに頻繁になり、金額も膨らんでいきました。

「スーツが1着だと無理。もう1着ほしい」

「面接が進んでいるところ、地方なんだ。宿代と交通費、貸して」

はじめは就職活動に関わることだから仕方がないと思い、お金を渡していましたが、そのうち

「今日、友だちと食事にいくから、5,000円ほど貸してよ」

などと、就職活動以外のところでもお金をせびるようになったといいます。さすがにそこまでは、と思い断ろうとすると、「お願いだ、見捨てないでくれ。俺にはもう母さんしかいないんだ」と涙ながらに訴えかける。そんな息子の姿に、京子さんの心は揺らいでしまったといいます。

「私が助けなければ、この子はダメになってしまうのではないか。そう思ってしまって」

子を思う親心。最初は和樹さんも少しは遠慮があったかもしれませんが、最近は「親なのだから当然」とのごとく、態度も横柄になってきたといいます。

「あの子が帰ってくる前は、年金の範囲でやりくりして、貯金に手を付けることはなかった。それが今は毎月、毎月おろさないとやっていけない。加速度的に減っていく貯金を前に、自分の老後どころか、息子と共倒れになるかもしれないという不安に襲われています」

子への過剰な責任感が「老後破産」の引き金に

総務省の「国勢調査」によると、2020年、親と同居の未婚者の数は、45〜54歳で約300万人。彼らのすべてが親に依存しているわけではありませんが、ひとたび和樹さんのように失業や離婚といった事態に直面すると、生活基盤の脆弱さから、高齢の親に頼らざるを得ない状況になるでしょう。

高齢の親と、その子どもの生活。さらに、この先、「親自身の介護問題」に直面する可能性も。厚生労働省『2022年 国民生活基礎調査』によると、介護が必要となった主な原因は「認知症」が最も多く、次いで「脳血管疾患」「高齢による衰弱」と続きます。認知症のリスクは年齢とともに急激に高まり、特に75歳以降でその有病率が大きく上昇。65〜69歳で約1.5〜3.8％ですが、80〜84歳では男性16.8％、女性24.2％、95歳以上では男性50.6％、女性83.7％に達します。

介護には当然、費用がかかります。生命保険文化センターの調査では、介護にかかる費用は、住宅改修や介護用ベッドの購入など一時的な費用として平均47.2万円、月々の費用として平均9.0万円。平均的な介護期間が約5年とされており、単純計算で総額500万円以上の備えが必要になる可能性もあるのです。

このまま京子さんが息子のために貯金を使い果たしてしまえば、いざ自分が介護を必要としたとき、その費用を捻出することはできません。その負担は、結果的に誰に向かうのか……経済的に自立できていない和樹さんに、その重荷がのしかかることになります。そうならないためにも、現在の負の連鎖は断ち切らないといけないでしょう。

「このままではいけないことはわかっていますが、心を鬼にするのは難しいですね。いくつになっても、子どもは子どもなので……」

［参考資料］

総務省『国勢調査』

厚生労働省『2022年 国民生活基礎調査』

生命保険文化センター『生命保険に関する全国実態調査［2人以上世帯］／2024（令和6）年度』