hamingの新作「ジェリーエアチーク」全国展開スタート♡

韓国発のコスメブランド haming（ハミング） が、新作チーク「ハミング・ジェリーエアチーク」を携えて日本に本格上陸♡10月11日（土）より全国のロフト50店舗とオンラインストアで先行販売を開始し、11月1日からはハンズ30店舗でも展開。東京の「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」出展で話題を集めたその実力チーク、透明感のある血色発色と“溶け込み感”を兼ね備えた4色展開を早速チェックしてみませんか？

ジェリーのようにとろける新質感

「ハミング・ジェリーエアチーク」は、しっとりとしたジェリー感覚のテクスチャーで肌にふわっと溶け込み、粉飛びしにくい点が特長です。

指で“とんとん”と軽くのせるだけでムラなく広がり、重ねてもくすまず透明感のある発色が長時間続きます。軽やかさと密着感を両立するレイヤリングの心地よさも魅力です。

4色カラバリで似合う一色に出会える

カラー展開は以下の4色：

01 アプリコット（Apricotton）：イエベ春・ライト向け

02 ベリーピーチ（Very Peach）：イエベ春・ライト／ビビッド向け

03 ブラッシュド（Blushed）：ブルベ夏・ライト／ブライト、ブルベ冬向け

04 トフィーバーン（Toffee Burn）：イエベ春・ライト／ビビッド向け

いずれも肌に溶け込むような発色設計。血色を自然に演出したい方にはアプリコットやベリーピーチ、もう少しシックな印象を好む方にはブラッシュドやトフィーバーンがおすすめです。

日本発売情報＆イベントレポート

「ジェリーエアチーク」は10月11日（土）より、全国ロフト50店舗（一部除く）とロフトネットストアで先行発売。価格は1,870円（税込）です。さらに11月1日からは全国ハンズ30店舗でも展開。

東京会場での「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」では、ブースでの展示や限定タッチアップが話題に。

10月18日（土）からスタートする大阪会場にも出展予定で、関西のコスメファンも注目のブランドになりそうです。

※取り扱い状況は各店舗にて要確認です。

透け感チークで魅せる、あなたらしい血色美♡

“肌に溶け込む”という新感覚をまとえる「ハミング・ジェリーエアチーク」。4色展開でパーソナルカラーに合わせて選べる楽しさも。

価格は1,870円（税込）。10月11日からロフト50店舗＋オンラインにて、11月1日からはハンズ30店舗でも展開予定です。

東京・大阪でのKコスメフェス出展も見逃せません。あなたらしい“透け感チーク”で、ナチュラルに色づく新しい私を楽しんでみてくださいね♡