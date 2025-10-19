Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î´é¤â
1990Ç¯Âå¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤Ë3¿ÍÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬º£²Æ¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1990Ç¯Âå¤Ë³èÌö¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¥Õ¥ß¥ä¢ª2025Ç¯¸½ºß¤Î»Ñ
Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï1994Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î¥Õ¥ß¥ä¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÆÆ£Ê¸¹¬¡Ê¤Õ¤ß¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿·àÃÄ»°¥ÄÀ±¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥§¥ë4 ¡Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Á¡×¤ËÂ³¤¡¢10·î17Æü¤«¤é¤ÏÆ±·àÃÄ¤Î»þÂå·à¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖVAKUMATSU ¡ÁAh, Mujo¡Á¡×¡Ê¥³¥Õ¥ì¥ê¥ª¿·½É¥·¥¢¥¿¡¼¡¢26Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ËÏÂ¾°¤Î±ß¿ÎÌò¤Ç½Ð±é¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥½¥í¶Ê¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¡£2018Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¥¸¥àÅìµþ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fumiyukisaito¡Ë¤ÇÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£1991Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥È¡¼¥¯¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯3·îËö¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¡£Á°¿ÈÈÖÁÈ¤Ï1984Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡£