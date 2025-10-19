Ý¯°æ¿´Æá¤¬¡Ö65¡×¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡¢°ËÆ£Æó²Ö18°Ì¡¡º´Æ£¿´·ë¤ÏºÇ½ª¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡ÚÊÆ½÷»Ò2¼¡Í½Áª¡Û
¡ãLPGA¡¡Q¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2¼¡Í½Áª¡Ë¡¡ºÇ½ªÆü¡þ18Æü¡þ¥×¥é¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óG¡õCC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ¥Ü¥Ö¥¥ã¥Ã¥ÈC¡Ê6553¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼C¡Ê6392¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡äÍèµ¨¤ÎÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Q¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦39°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤Î50¿Í¤¬¡¢12·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡¦¥°¥í¡¼¥ÖGC/¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡©¡¡Ý¯°æ¿´Æá¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×
ÆüËÜÀª¤Ï6¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤ÎÝ¯°æ¿´Æá¤¬¥Ü¥Ö¥¥ã¥Ã¥ÈC¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î8¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÇÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨ÊÆ²¼Éô¤Î¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿°ËÆ£Æó²Ö¤â¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤ÈºÇ½ª¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Îº´Æ£¿´·ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦117°Ì¥¿¥¤¡¢¿ù¸¶ºÌ²Ö¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦82°Ì¥¿¥¤¡¢Ã«ÅÄÐÒÎ¤¹á¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦82°Ì¥¿¥¤¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ü¥Ö¥¥ã¥Ã¥ÈC¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼C¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì»ñ³Ê¤â·è¤Þ¤ë¡£
LPGA Q¥·¥ê¡¼¥º2¼¡Í½Áª¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ
Ý¯°æ¿´Æá¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
LPGA Q¥·¥ê¡¼¥º2¼¡Í½Áª¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ
Ý¯°æ¿´Æá¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
