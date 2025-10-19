中島啓太が単独首位で最終日へ 米ツアー年間王者のフリートウッドが2差2位
＜DPワールド・インディア選手権 3日目◇18日◇デリーGC（インド）◇6912ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。
【写真】ドライバーに変化あり 中島啓太の最新セッティング！
首位と1打差の2位発進を決めた中島啓太は、2日目も「69」とスコアを伸ばし上位をキープ。3日目も7バーディ・ボギーなしの「65」をマークして、トータル17アンダー・単独首位で最終日を迎える。中島は昨年「ヒーローインディアンオープン」で初優勝を挙げており、再びインドの地で好機が巡ってきた。現在、ポイントランキング21位で、トップ10（※有資格者を除く）が得られる米ツアー切符をかけて、大量ポイント獲得の期待もかかる。トータル15アンダー・2位タイは、米国男子ツアー年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）、トータル14アンダー・3位にシェーン・ローリー（アイルランド）が続いた。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、トータル10アンダー・15位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
