¡Ú20Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤Ï¹©¾ìÊÄº¿¤Ç»Å»ö¤ò¼º¤¦¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤Î¿¹»³¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÊÖºÑ¤òÍ×µá¤·¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè16²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î»à¤«¤é¿ôÆü¡¢µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÏÊÄº¿¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¾¾Ìî²È¤ËÊÖºÑ¤òÍ×µá¤·¡¢¥È¥¤ËÍ·½÷¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤ªµ¤³Ú¤Ê¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÃæ¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï°ì¿Í¡¢´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¿¹»³¤Ë»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢Ä«¤«¤éÄ«¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤ÎÉéÃ´¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£