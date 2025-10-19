ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ
¥Ê¡¦¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Êc¡ËSANKEI
¡ã2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡ËMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÀï°ìÀï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Áê¼ê¤Î·òÆ®¤ò»¾¤¨¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ß¤ó¤ÊÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤È°µ´¬¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç¤À¤±·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Íµå¤â´Þ¤á1ÂÇÀÊ1ÂÇÀÊ¡¢¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢6²ó0/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î7²ó¤ÏÅê¤²ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥ä¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥·¥¢¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥Ù¥·¥¢¡Ê29¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Áー¥à¤Î¶¯¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö1¿Í1¿Í¤¬¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë1ÂÇÀÊ1ÂÇÀÊ¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°1¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤ÏNLCS¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤È4¤Ä¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¤¢¤È4¾¡¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬MLB¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡£
