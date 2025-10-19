大谷翔平 投打で歴史的快挙！3本塁打＆10奪三振でリーグ制覇導く ロバーツ監督「史上最高のパフォーマンスだった」



＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースが無傷の4連勝でナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）を制し、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。

チームを勝利に導いたのは、投打で躍動した大谷翔平（31）。打っては3本塁打、投げては10奪三振の圧巻のパフォーマンスで本拠地ドジャー・スタジアムを熱狂させた。

この日の大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。初回、いきなり四球で走者を背負うも、後続3人を全て三振に仕留める圧巻の立ち上がり。その裏には自ら放った先頭打者本塁打で試合の主導権を握った。

以降も右中間への2発目、そして降板直後にはダメ押しの3発目と、勝負を決める一撃を連発。投げても6回途中まで被安打2、10奪三振の快投で今季屈指の内容を見せつけた。

最終回は守護神・佐々木朗希（23）がマウンドに上がり、連投ながらも三者凡退で締めてゲームセット。ドジャースは5-1で勝利し、4連勝でリーグ王者に輝いた。





ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最も偉大な選手」

試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督は、大谷の歴史的な活躍を前に声を弾ませた。

「あれはおそらく史上最高のポストシーズンでのパフォーマンスでした。彼が地球上で最も偉大な選手である理由がそこにあります。マウンドでも打席でも、多くの人々の記憶に残る夜になりました」

ポストシーズン序盤では不振もあった大谷だが、監督はその復調を信じて疑わなかった。

「彼が背負う期待は多くの場合、達成不可能なほど高い。しかしショウヘイは、どんな時も精神を安定させ、自信を失わなかった。あれほどの才能があれば、いつか結果は出ると分かっていた」

さらに、ワールドシリーズ進出を決めたチームについては「ゾーンに入っている」と表現。

「攻撃にはまだ改善の余地がありますが、非常に才能があり、集中力が高く、ハングリーなグループです。細かいことを大切にしてきたからこそ、ここまで来られた」と手応えを口にした。

