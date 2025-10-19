第1回【タイガー・ウッズ「奇跡の復活劇」で日本を沸かせて6年…最新発表「7度目の腰の手術」に至るまでの苦難と驚きの“交際報道”】を読む

ゴルフ界のスーパースターとして、日本でも高い人気と知名度を誇るタイガー・ウッズ。今季は1試合も出場できず、10月10日には生涯7度目となる腰の手術を受けたことを発表した。この先どうなるのか……と、世界中のファンが不安を募らせていることだろう。

1993年に渡米し、25年以上にわたって現地でゴルフ取材を続けた唯一の日本人ジャーナリスト、舩越園子氏。『TIGER WORDS: タイガー・ウッズ 復活の言霊』など数々の著書で知られる舩越氏によれば、つい先日まで、ウッズ復活を望む声は多方面から聞こえていたという。そのウッズが「求められている場」とは、非常にリアリティがあり 、 なおかつ新たな夢を感じさせるものだった。【全2回の第2回】

＊＊＊

【写真】日本で「82勝」を達成した2019年、ウッズが関係者に配布したレアな「記念バッジ」

ライダーカップには姿を見せず

ウッズとヴァネッサ・トランプさんとの交際はさておき、話をゴルフに戻そう。今年4月のマスターズの際、左足アキレス腱の手術を受けたばかりだったウッズは、選手としてプレーはできなくても、恒例のチャンピオンズ・ディナーには出席すると思われていた。しかし、彼は欠席だった。

ウッズは1975年12月30日生まれ（2024年7月撮影）

その後も、ウッズは戦線復帰とはならず、残る3つのメジャー大会も、レギュラー大会もすべて欠場。結局、今季は1試合にも出場できないまま、PGAツアーのフェデックスカップシーズンは終了してしまった。

9月に米ニューヨーク郊外のベスページで開催された米欧対抗戦のライダーカップでは、米国チームの応援に駆け付けるのではないかと期待されていた。しかし、ウッズの姿は最後まで無かった。

振り返れば、昨年7月ごろ、2025年ライダーカップの米国キャプテン候補の筆頭に挙げられていたのは、他の誰でもなく、ウッズだった。しかし、彼は「多忙」を理由にキャプテン就任への依頼をきっぱり却下した。

ウッズが頷いてくれるはずだと信じ切っていた米ゴルフ界は困り果て、愛国心に富むキーガン・ブラッデリーに急遽、キャプテンを依頼した。

「今度こそ、ウッズをキャプテンに！」

そして、ウッズに代わるピンチヒッターとしてキャプテンになったブラッデリーは、突然の依頼だったにもかかわらず、全身全霊でキャプテンを務めたが、米国チームを勝利に導くことはできなかった。

米国敗北が決まった瞬間から、次なる2027年ライダーカップでは「今度こそ、ウッズをキャプテンに！」という声が上がり始めた。しかし、いまなおウッズからの反応は何一つ見られない。

そんな中、ウッズのファンは、せめて12月4日からバハマで開催される「ウッズの大会」こと、ヒーローワールドチャレンジには出場してほしいと願っていたが、先日発表された出場選手のリストにウッズの名前は見当たらなかった。

自身が大会ホストを務める大会ゆえに、大会直前になって、ウッズが自分で自分を推薦して出場する可能性は残されていた。しかし、その数日後、7度目となる腰の手術を受けたことがウッズ自身から発表され、出場は絶望的になった。

そんな具合で、ウッズの今後は不確定要素ばかりで、「どうなることやら」と不安だけが募る。

TGLでのプレー姿には望みがあった

手術を受けたことが発表されるまでは、もしかしたら来年1月、ウッズのプレー姿を目にすることができるのではないかという期待も膨らんでいた。

「プレー姿」と言っても、本物のゴルフの大会ではなく、2025年の春にキックオフした「TGL」でプレーするウッズの姿という意味である。

TGLは、ウッズやローリー・マキロイらが共同で設立したTMRWスポーツが運営する「新時代のゴルフリーグ」だ。その内容は「リアルゴルフとバーチャルゴルフの融合体」。

試合会場となるのは、フロリダ州パームビーチガーデンに建設されたSoFiセンターなる近未来型のスタジアムだ。ここには巨大なゴルフシミュレーターと美しいグリーンが備えられている。

選手たちはティショットなどのロングショットはシミュレーターを使用するバーチャルゴルフで行い、アプローチやパットといったショートゲームは観客の目の前にあるグリーン上で、リアルゴルフで行う。4名1組の全6チームがそれぞれ対決し、2時間の制限時間内で戦う形式である。

ウッズの意向を反映していたような日程

先日、創設2季目を迎えるTGLの新スケジュールが発表された。今年は12月28日から新シーズン開始となるとのこと。

しかし、ウッズの所属チームである「ジュピター」は、来年1月13日に初戦を迎え、その後は1月、2月、3月と試合が続く日程になっている。

TGLはウッズがいるからこそ成立していると言っても過言ではなく、こうした試合日程には、ウッズの事情や意向が間違いなく反映されているはずである。

そう考えると、ウッズは来年1月ごろから、少なくともリアルとバーチャルが半々ぐらいであれば、プレー可能と見られていて、本人もそう思っていたのだと思う。

現状、7度目の腰の手術の規模や回復への見通しなどは不明だ。TGL参戦が可能か不可能かも、わからない状況に突然変わってしまった。

ウッズに最適の「職場環境」とは

ところで、昨今では、ウッズの「シニアデビュー」に大きな期待が寄せられている。今年の12月30日に50歳の誕生日を迎えるウッズは、その時点でPGAツアーのシニア部門であるチャンピオンズツアーへの出場資格を満たすことになる。

シニアの世界では、一部のビッグ大会以外は3日間大会として開催され、乗用カートも使用できるため、満身創痍のウッズには最適の職場環境と言えそうである。

ウッズ自身、以前から「チャンピオンズツアーでカートに乗ってプレーすることが、今から楽しみでたまらない」と何度も笑顔で語っていた。そんな言葉を耳にしても、そのときは誰もが「ご冗談を！」と笑って聞き流していたが、今ではとても真面目で現実的な話として、ウッズのシニアデビューが期待されている。

かつてのライバルで、すでにシニアの世界を謳歌している南ア出身の55歳、アーニー・エルスは、早くもウッズに「シニアに出てくれ」「シニアに出よう」「一緒にプレーしよう」と熱いラブコールを送ったという。

意外と寂しがり屋のウッズ

エルスの呼びかけに、ウッズがどんなリアクションを見せたのかは明かされていない。しかし、チャンピオンズツアーにはエルスのみならず、スタンフォード大学時代からの親友でPGAツアーでも仲良しだったノタ・ビゲイや、ウッズが昔から兄のように慕っていたマーク・オメーラ、デービス・ラブ、スティーブ・ストリッカーといった面々が集結している。

「百獣の王」「猛虎」にたとえられてきたウッズだが、ああ見えて、意外と寂しがり屋で、顔見知りのメディアを見つけると、自分から寄ってきて声をかけることもしばしばである。親しい人々の輪の中では、とても人懐っこい笑顔を輝かせる「かわいいウッズ」でもある。

そんな彼にとって、仲間が多いチャンピオンズツアーはきっと居心地がいい場所であり、彼がシニアデビューを拒否する理由は今のところは思い当たらない。

さらに言えば、営利法人のPGAツアー・エンタープライズを創設したPGAツアーは、昨今では、興行ビジネスとしてツアー運営を厳しく見つめ、採算性を重視する方向へシフトしつつある。

チャンピオンズツアーの救世主に？

そんな中、人気がやや低迷気味のチャンピオンズツアーが不採算部門と見られて切り捨てられないとも限らない。そうなることを何より危惧しているエルスなどのシニア選手や関係者たちは、チャンピオンズツアーを盛り立てていくための施策をあれこれ模索している真っ只中にある。

もしもウッズがシニアデビューしてくれたら、チャンピオンズツアーの人気は一気に高まり、入場者数も視聴率も、収益も採算性も、劇的アップが見込めるのではないかと期待されている。

その昔、アーノルド・パーマーやジャック・ニクラス、リー・トレビノらによって、シニアツアーの人気が高まり、ツアー運営が安泰になったように、今度はウッズがチャンピオンズツアーの人気を復活させるための救世主になってくれるのではないだろうか。

7度目の腰の手術を受けたばかりの今は、戦線復帰への見通しも定まっておらず、シニアデビューの時期は遅れてしまう可能性が高まったと見られる。だが、数々の奇跡的な勝利や現象を起こしてきたウッズには、さらなる「ウッズの奇跡」を起こすことへの期待が寄せられている。

＊＊＊

第1回【タイガー・ウッズ「奇跡の復活劇」で日本を沸かせて6年…最新発表「7度目の腰の手術」に至るまでの苦難と驚きの“交際報道”】では、2019年の奇跡的な復活を語るにおいて欠かせない日本での優勝や、その後の苦難について解説する。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部