ゴルフ界のスーパースターとして、日本でも高い人気と知名度を誇るタイガー・ウッズ。今季は1試合も出場できず、10月10日には7度目となる腰の手術を受けたことを自身のSNSで発表した。この先どうなるのか……と、世界中のファンが不安を募らせていることだろう。

1993年に渡米し、25年以上にわたって現地でゴルフ取材を続けた唯一の日本人ジャーナリスト、舩越園子氏。『TIGER WORDS: タイガー・ウッズ 復活の言霊』など数々の著書で知られる舩越氏が、ウッズの近年と現在、そして今後を解説する。【全2回の第1回】

＊＊＊

【写真】日本で「82勝」を達成した2019年、ウッズが関係者に配布したレアな「記念バッジ」

ウッズがベイカレントを熱狂させた6年前

先週は「日本で開催される唯一のPGAツアーの大会」として、ベイカレントクラシック・プレゼンテッド・バイ・レクサス（10月9日〜12日、横浜カントリークラブ）が開催され、大いなる盛り上がりを見せた。

ウッズは1975年12月30日生まれ（2024年7月撮影）

ゴルフにあまり馴染みのない方々からは、ベイカレント・クラシックという大会名を「初めて耳にした」といった声も聞かれたが、それもそのはず、この大会名での開催は今年が初めて。昨年までの6年間は、ZOZOチャンピオンシップという名の下、千葉県のアコーディア・ゴルフ習志野（現・習志野カントリークラブ）で大会が行われていた。

そして、初開催だった2019年大会に勝利を挙げて、初代チャンピオンに輝いたのは、ゴルフ界の王者、タイガー・ウッズだった。あのときの熱狂と興奮は、6年が経過した今でも鮮明に覚えている。

生涯4度目の腰の手術を受けて長期で戦線離脱していたウッズは、2018年の秋にようやく第一線に復帰すると、最終戦のツアー選手権で奇跡の復活優勝を果たした。年が明けると、2019年マスターズでも勝利してメジャー通算15勝目を挙げ、それからわずか半年後の10月に、来日して同大会に臨んだ。

ウッズの決意が見えた「82」の缶バッジ

日本のゴルフファンは、奇跡の復活劇を繰り広げていたウッズを一目見たい一心で、練習日から習志野へ足を運び、コース周辺の道路は大渋滞になった。最寄り駅にも人々が溢れ返り、バスやタクシーを待ちきれずに徒歩でコースへ急ぐ姿も目立った。

日本の大きな注目を浴びていたウッズは、期待に応えるように、見事勝利。サム・スニードによって打ち立てられたPGAツアー史上最多勝利数の記録に並ぶ、通算82勝目を達成した。

最終日の夕暮れ時、ウッズは「82」と記された特製の缶バッジを、現地で取材していたメディアに配った。

「王様」でありながら、私たち庶民と同じように、何かの記念日や記念の印などを大切に思う感覚も持ち合わせ、人々を驚かせたり、喜ばせたりすることも大好きな茶目っけも持ち合わせているウッズのことだ。日本で勝利することを予想して、いや、そうしてみせると心に決めて、あらかじめ缶バッジを大量注文し、日本へ持参していたのだと思う。もちろん私も1ついただき、今でも大切に保管している。

そして、ウッズ自身がそんな演出をしたことが、すでに運命を示していたのかどうか。日本で挙げたその勝利は、現状では、ウッズにとって最後の優勝となっている。

その名を口にされる機会も激減

タイトル・スポンサーが変わり、大会名も開催コースも一新された今年、もはや試合会場にウッズの姿はなく、昨今ではウッズの名前が口にされる機会も激減しつつある。

6年前に習志野でウッズの勝利に酔った日本のゴルフファンの中には、年に一度の「日本で開催される唯一のPGAツアーの大会」を迎えた先週、ウッズの雄姿を思い出し、彼は今、どうしているのだろうかと、ふと思った方々もいたのではないだろうか。

そもそも今年は、ウッズの姿を目にする機会が数えるほどしか無かった。2023年の暮れには「来年は月1試合以上のペースで出場したい」と意気込んでいたが、2024年9月に再び腰の手術を受け、思い描いていた1年とはまったく異なる1年になってしまった。

この年、ウッズが実際に出場したのは、わずか5試合にとどまった。4日間をプレーできたのはマスターズの1試合のみで、他の4試合は途中棄権が1試合、予選落ちが3試合だった。

愛する母の死、アキレス腱の故障

続く2025年は、ウッズにとって、どんな1年になるのだろうかと心配されていた。そんな中、年明け早々の2月に最愛の母クルティダさんが亡くなった。

その直後には、ウッズが大会ホストを務めるジェネシス招待の開幕が控えていた。重責を担っていたウッズは、愛する母親を失ったばかりだというのに、ホスト役を務める意思を明らかにした上で、「選手としても出場する」と気丈に語った。

しかし、数日後に「まだ僕は母の死を受け止めきれていない」と胸の内を正直に明かして棄権を表明。一人っ子のウッズは、両親の深い愛情を受けて育ち、世界ゴルフ殿堂入りの式典の際は「僕がゴルフをするために、父も母もたくさんの犠牲を払ってくれた」と、涙を流しながらスピーチをした。その際は、母クルティダさんも涙ぐみながら聞いていた。

いつも明るく優しい笑顔だったクルティダさんを亡くしたウッズは、深い悲しみに包まれていたのだと思う。しかし、その一方で、とても義理堅く、「リスペクト」という言葉を好むウッズは、優勝者への敬意をきちんと示したかったのだろう。

表彰式にはきっちり姿を現し、勝利したルードビック・アベルグとの記念写真に笑顔で収まった。だが、ウッズの笑顔は、無理して笑っているようにも見え、彼の心のダメージが心配されていた。

トランプ氏前妻との交際を発表

そして翌3月、トレーニング中に左足アキレス腱を痛めたウッズは、すぐさま手術を受けて、当面の戦線離脱を余儀なくされた。

「弱り目に祟り目」とは、こういうことを言うのだろう……そう思われた矢先の3月下旬、一転して明るい話題が飛び出した。

ウッズはドナルド・トランプ氏の長男の元妻、ヴァネッサ・トランプとの交際を自身のSNSで発表。世界中を驚かせた。

ウッズの長男チャーリーくんとトランプ大統領の孫にあたるカイ・トランプちゃんは、どちらもフロリダ州のジュピター近郊にあるベンジャミン・スクールというハイスクールに通い、AJGA（全米ジュニアゴルフ協会）やフロリダ州内のジュニア大会でも、しばしばご一緒していた仲良しだ。

ヴァネッサさんは、そのカイちゃんの母親。ウッズとは全米屈指のジュニアゴルファーの親どうしという立場で知り合ったのではないかと、米メディアは報じている。

「ホワイトハウスで結婚式」報道も

2人の交際が噂になり始めると、ウッズ自身が早々にそれを認め、ツーショット写真も添えてSNSで発表した。

その後、ウッズからの「続報」は何も出されていないのだが、巷では、すでに新たな噂が広がっている。

米ゴシップ紙などからは「2人はトランプ大統領から了解を得ることができれば、ホワイトハウスで結婚式を挙げるつもりでいる」という記事が、今年8月ごろに発信された。

ウッズとヴァネッサさんは、まだ婚約も正式にはしていないはずだが、そこを飛び越えて結婚式の場所があれこれ取り沙汰されているところが、なんとも興味深い。

「ホワイトハウスで結婚式」という話の真相はまったく不明だが、ウッズと親交が深く、ゴルフが大好きでもあるトランプ氏なら「OKを出すのではないか？」と見ている米メディアは少なくない。もちろん、ウッズの肉声は、まったく聞こえてこないままである。

＊＊＊

今季は1試合も出場できず、腰の手術を受けたウッズ。第2回【ウッズが「7度目の腰の手術」を発表…実は期待されていた1月の“復帰” 数々の奇跡を起こした“百獣の王”に「もう一度ミラクル」を望む声】では、ゴルフファンと関係者が切望する「新たな活躍の場」などを解説する。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部