マリナーズが3勝2敗とワールドシリーズ（WS）初出場に王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦は19日（日本時間20日）にブルージェイズの本拠トロントで行われる。18日（同19日）は両軍監督らが会見に応じたが、前日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で先発投手として10奪三振、打者としては3本塁打と驚異的な活躍を見せたドジャース・大谷翔平投手（31）に関する質問が飛び出した。

ブルージェイズ・シュナイダー監督の会見では、最後に司会者が「野球ファンとして昨夜の大谷翔平選手について思うことは？」と質問。シュナイダー監督は「ワオ、凄い！ポストシーズンで6イニングを投げて10奪三振、さらに3本塁打の両方をやってのけるなんて本当に凄い。現代の野球を変えてしまった。信じられない」と絶賛した。

また、マリナーズ・ウィルソン監督の会見では質疑応答中に、ブルージェイズの主砲ゲレロへの印象とともに「昨夜の大谷のパフォーマンスをどう思うか？」との質問があった。ウィルソン監督はゲレロについて述べる前に「ええ、信じられないパフォーマンスでした。翔平がマウンドでも打席でも見せたプレーは、本当に前例がないものだった。一人であんなプレーができるなんて、本当に信じられない。彼にとって素晴らしい試合でした」とコメント。「勝ち上がったドジャースおめでとうございます。まさに歴史に残る試合だった」と一足早くWS進出を決めたドジャースを称えた。

また、第6戦で先発するマリナーズ・ギルバート投手は「信じられない。彼は間違いなく史上最高の選手だと思う。人によって意見は違うだろうが、ナ・リーグ優勝決定シリーズで、しかも地区優勝チーム同士の対戦で、同じ舞台に立つエリート選手たちよりもはるかに優れたプレーを見せる。だから見ているのが本当に楽しい。ホームランのハイライト映像を見るのは好きじゃないけど、彼のプレーを見るのは楽しい」と称賛の言葉を並べ、ブルージェイズ・イエサベージ投手も「素晴らしかった。スペシャルだった。特別な選手だ」と答えた。