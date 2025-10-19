“マエノリ”前田典子、モデルの夫＆長男との3ショット披露「かっこよすぎるご家族」「ホントに素敵」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（59）が18日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデル・日比野玲（64）と、長男でモデル・山口リュウ（25）の家族3人での撮影ショットを披露した。
【写真】「かっこよすぎるご家族」モデルの夫＆長男との3ショットを披露した前田典子
前田は「素敵なあの人12月号 宝島田家物語 シーズン2がスタート」と雑誌の企画を報告。「60代の30日着回しコーディネート 21ページにも及ぶ大企画」と紹介し、「リアルファミリーで宝島田家 明美、誠、翔太 を演じています パラレルファミリー」と家族3人での撮影ショットを公開した。“リアル親子”の3人が、和やかな家族の日常を演じている。
この3ショットにファンからは「これまたすごい!!」「かっこよすぎるご家族」「ホントに素敵です」などのコメントが寄せられている。
