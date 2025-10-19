

（写真：taa／PIXTA）

衰えた脳の一部の機能をバックアップしてくれる「予備脳」。名城大学特任教授の遠藤英俊氏によれば、その予備脳を鍛えるためには、脳に刺激を与えるちょっとした工夫が必要だといいます。

そんな遠藤氏が、ふだんの生活の中に取り入れてほしいとおすすめする意外な娯楽について、同氏の著書『こうして脳は老いていく』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

脳に「ちょっとだけ」負荷をかけるのがポイント

衰えた脳の一部の機能をバックアップしてくれる予備脳は、脳を使うことで何歳になっても強化できますが、厳密な話をすると、単に使っているだけでは強化できません。

というのは、私たちは、日々の暮らしの中で、音楽を聴いたり、買い物をしたり、さまざまな活動を通じて脳を使っているからです。

それでも老化のサインが現れるようになってきているのですから、これまでと同じ生活のくり返しでは予備脳は強化できないということです。

予備脳を強化するには工夫が必要です。それは、脳にちょっとだけ負荷をかけることです。筋肉を強くするときにちょっときつい運動をしなければならないのと同じように、脳にもちょっとした刺激が必要なのです。

刺激が足りない脳の使い方としてわかりやすいのが、テレビです。例えば、時代劇などは、勧善懲悪が基本ストーリーで、ほぼ毎回、最後には正義が悪を正して一件落着します。

安心して見ていられるため、ただテレビを眺めていることが多くなります。ボーっと見ていると言ってもいいでしょう。脳をまったく使っていないわけではありませんが、これでは脳に負荷がかかりません。

テレビは、ただ眺めているだけになりがちです。座っているだけで時間も流れてくれます。ボーっと見ているだけなら、時代劇だけでなく、ニュース番組もスポーツ中継も予備脳強化にはなりません。

テレビを見て脳に負荷をかけたいなら、例えばニュースを見たら、「アナウンサーが言ったことは本当なのかな？」「この場合、誰が悪いのだろう？」と考えながら見ることです。家族や友人と議論するのもいいでしょう。

「予備脳」はふだんの生活の中で強くできる

スポーツ中継で、メジャーリーガーの大谷翔平選手の試合を見るときも、ホームランを打つのをただ眺めるだけでなく、「打率は何割だったかな？」「これで、ホームランランキングで2位に2本の差をつけたな」などと考えながら見ることです。

テレビを見るならラジオを聴くほうが、脳に負荷がかかります。なぜなら、ラジオには映像がないため、頭の中で「どんな場面かな？」「どんな人が話しているのかな？」「これからどんな展開になるのかな」などと想像しながら聴くからです。

脳に負荷がかからないという意味では、スマホも要注意です。手放せなくなっている人は多いでしょうが、頼りすぎると脳を刺激する機会がどんどん減ります。

漢字変換も計算もスマホ任せ、最近はAIの進化で文章まで考えてくれるようになりました。これでは、脳もサボりがちになるのも仕方がありません。

予備脳の研究の中でわかってきたことに、勉強を長く続けてきた人は認知症になりにくい、というデータがあります。他の人よりも1年半長く勉強していると、認知症のリスクが2％減るそうです。脳を鍛える習慣がある人は、多少脳が老化してもカバーできる力があるということです。

脳にちょっと負荷をかけるのは、それほど難しいことではありません。いつもと違うことにチャレンジする、いつも以上に考えてみる、いつもと違った行動をしてみる……。逆に負荷がかからない生活とは、いつも同じことを淡々とくり返すだけの生活です。

そこで本稿では、ふだんの生活の中で予備脳を強くできるおすすめの方法を紹介します。習慣として日常生活に取り入れれば、予備脳が少しずつ強化されます。

卓上ゲームならお手軽に脳を刺激できる

最初に紹介するのは卓上ゲーム。私のおすすめは、麻雀です。麻雀は4人で行う中国発祥の頭脳ゲームで、配られる牌（トランプでいえばカード）を特定の形（役）にそろえることを競います。



「予備脳」を鍛えるのに麻雀が最適な理由とは?（写真：keikyoto／PIXTA）

13枚ある手牌をどのような役につくっていくのか戦略を練りながら、「1枚引いたら、不要な1枚を捨てる」をくり返します。4人の中で最初に役を完成させた人が、そのゲームの勝者です。

麻雀は、自分の役づくりだけでなく、相手3人の役づくりも考えなければなりません。というのは、自分の捨てた1枚を相手に取られることもあれば、その1枚で相手の役が完成することもあるからです。

「この牌を捨てたら、相手が勝っちゃうかな？」と予想しながら進めるので、脳はフル回転！ 記憶力や集中力も研ぎ澄まされます。

ひと昔前は、麻雀には不健康なイメージがありましたが、最近は夜更かしせず、お金をかけず、煙のない場所で、みんなでワイワイ楽しむゲームとして人気があります。

福井県の小浜市では、高齢者サロンなどでふつうの麻雀牌の3倍の大きさの特大牌を使った「オバマージャン」というゲームがあるそうです。人数も自由で、4人で楽しむこともあれば、2、3人でチームを組んで、8人、12人で楽しむこともあるといいます。

みんなとおしゃべりしながら、体を使って大きな牌を動かすわけですから、ふつうの麻雀以上に脳を刺激するかもしれません。私のクリニックの患者さんでも、麻雀を始めたことをきっかけに、認知機能が回復した方がいました。

もちろん麻雀以外でも、将棋や囲碁といった日本人が古くから親しんできたゲームや、チェス、トランプ、人生ゲーム、カルタといったボードゲームもおすすめです。

フランスで行われた高齢者を対象とした研究によると、ボードゲーム愛好者は、認知症リスクが約15％低かったという報告があります。

卓上ゲームで脳に負荷がかかるのは、自分が勝つためにあれこれ戦略を練るからです。それだけでも、日常とは異なる脳の使い方になるでしょう。

オンラインの機能を使えば初心者でも楽しめる





卓上ゲームは簡単なものから難しいものまでたくさんあります。初めての人でも気軽に始められるゲームもあるので、気になるゲームを見つけたらさっそくチャレンジしてみましょう。

麻雀や将棋、囲碁、ボードゲームはスマホやタブレットでも楽しめます。わざわざ誰かを誘わなくても、家にいながら、ひとりで好きなときに遊べます。

オンライン対戦なら、チャットを使って相手とコミュニケーションしながら楽しむこともできます。

しかも、オンラインなら初心者向けに簡単なルールを教えてくれる機能が付いているので、初めてでも安心して始められます。

ただし、スマホやタブレットで遊ぶ場合は目を酷使することになるので、20分遊んだら20秒くらい遠くを見て目を休めましょう。そして1日1、2時間くらいを目安に、遊びすぎないように気をつけてください。

（遠藤 英俊 ： 名城大学特任教授）