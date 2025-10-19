Image: オスカージャパン

トマトを切ろうとしたら潰れてグチャっとなったり、お肉がぜんぜん切れなくてイライラ...。家庭用の安い包丁だからと諦めていませんか？

どんな刃物も、使っているうちに切れ味が落ちていくもの。きちんと研げば、ちゃんと買った直後の切れ味を取り戻すことができます。

でも、砥石で研ぐのって難しそうだし、時間もかかりそうだし、プロの研師に頼むのもな... なんてモヤモヤを抱えている人に朗報です。「Hiamea H1229」は、スロットに刃を通せば、短時間で切れ味を回復できる超小型の電動シャープナー。技術も力もいらない、ラクチンお手入れを可能にしてくれるアイテムです。

包丁もハサミもパン切りナイフも、これ1台で幅広く対応

包丁には片刃・両刃・波刃があり、右利き・左利きでも刃の付け方が違います。一般的なシャープナーではこうした違いに対応しきれないこともありますが、「Hiamea H1229」なら大丈夫。回転砥石の向きが異なる3種類のスロットを搭載しているので、さまざまな刃物に対応できます。

左右のスロットは包丁用で、切れ味と耐久性のバランスが取れる15度の刃角に設定。片刃の和包丁は利き手に合わせてスロットを選べば失敗なし。

両刃の洋包丁や、研ぎにくい波刃のパン切りナイフも、左右のスロットを同じ回数通すだけでバランスよく研げます。

やわらかいトマトもご覧のとおり。刃厚のあるハサミやアウトドアナイフにも対応できるので、家庭にある鈍った刃物をこれ1台でまとめてメンテナンスできる頼もしさとなっています。

底面の吸盤でテーブルにしっかり固定できるので、片手でラクラク操作できるのもうれしいポイント。電動で回転するセラミック砥石が自動的に刃を均一に研いでくれる、初心者でも扱いやすい設計です。

手のひらサイズなのに本格派。収納も持ち運びもラクラク

「Hiamea H1229」は、直径88.5mmの手のひらサイズでとてもコンパクト。キッチンの引き出しやちょっとした隙間にすっきり片付けておくことができます。スタイリッシュなデザインなので、テーブルやキャビネットに出しっぱなしにしても、インテリアのジャマになることもないでしょう。

また、USB充電式コードレス仕様なので、コンセントが遠いダイニングテーブルやアウトドアでも使えますし、モバイルバッテリーからの充電にも対応。約2時間の充電で最大180分使用可能で、業務用途にも対応できるスペックです。

切れない包丁のストレスを軽減し、スムーズな切れ味を実感できる「Hiamea H1229」は、machi-yaでのプロジェクト公開が終了間近になっています。

技術も力もいらないカンタン操作で、幅広い刃物に対応できる電動シャープナーをおトクに入手したい人は、以下のリンク先へお急ぎください！

