¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤Ï30ºÐ¡×¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡©47ºÐ¸½Ìò¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈºÇ¶¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¡Ú¹©Æ£¸ø¹¯¤¬¸ì¤ë¡Û
¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÂÎ¤Ï¿ê¤¨¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©ÄÌ»»224¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¹©Æ£¸ø¹¯¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»ö´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¥Ô¡¼¥¯¤ò37ºÐ¤Ë°ú¤±ä¤Ð¤»¤¿¤È¸ì¤ë¡£47ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¹©Æ£ËÜ¿Í¤¬¡¢ÃæÇ¯´ü¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¡Ø¹©Æ£¥á¥â¡ÖÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×ºÇ¶¯¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é
ÂÎ¤Ï¿ê¤¨¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡©
¡¡»ä¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÆùÂÎ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐÁ°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤À¤ó¤À¤óÂÎ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Á³¤ËÂÎÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡20Âå¤ÏÂÎ¼Á¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÃÃ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÎ¤Ï¤½¤³¤½¤³Æ°¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢30ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÂÎ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢µÞ¤ËÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¼«¤é¤ÎÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¼«³Ð¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤»¤º¤ËÌµÍý¤ò¤·¤ÆÆ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏ¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡¡ÆùÂÎ¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿29ºÐ¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´ÖÁí¹ç²Ê³Ø¸¦µæ·²¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ëÇòÌÚ¿ÎÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹©Æ£·¯¤Ï40ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡30ºÐ¤ÇÆùÂÎ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦ÊÖ¤·¤¿»ä¤Ë¡¢ÇòÌÚÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÃÃ¤¨¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸Â³¦¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¸Â³¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë