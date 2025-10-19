不登校の子どもが北海道内でも増えています。



悩み苦しんで学校に行けなくなった子どもたち。



新たな居場所を見つけて力を取り戻していく姿をカメラが追いました。





「一番つらかったのは悪口」小学3年生で不登校に…

ＮＰＯ法人が運営する札幌のフリースクール。



子どもたちが思い思いのペースで学んでいます。



（記者）「不登校はいつから？」



（中学１年生）「小３とか小３の最後らへん。なんかいやだったから」





（中学２年生）「小学３年生のころにコロナが流行って生活リズムとか狂っちゃって、そこから行きたくないなって本格的に」休み時間にテレビゲームで遊ぶ様子はどこにでもいる子どもたちと変わりませんがー（フリースクール札幌自由が丘学園 高村さとみ理事）「この子たちもここから在籍している学校に戻ってこういう姿でいられるかというとそうではないと思いますし、体験入学から始めるけど、体験した当初は緊張とか不安でがちがちな状態でやってくる」

中学３年生の川邊世絆さん。



学校に行かないことを選んだ１人です。



（川邊世絆さん）「元気しかない。落ち込んでいるどころか逆に張り切っている。開き直っている人の方が多いと思う」





学校に行けなくなったのは小学３年生のときでした。



（母 川邊里奈さん）「頭が痛いとか、おなかが痛いって言いだして、友達とも良好だったので何が原因かわからないけど、無理くり送っていったりしていたけど、下痢が続くようになっちゃって、本当に行けないという状態で。目の前でボロボロになっていく、傷ついていくだけの姿を見ていて、そこに連れていく意味があるのかなって思います」





その後、学年が上がり通学を再開しましたが、中学校で再び不登校になりました。



（記者）「なにが一番つらかった？」



（川邊世絆さん）「先生からの悪口が。（学校に）戻りたいけど戻ろうとは思わない。ここから戻ってもいやな感じが残るから」

北海道は全国平均上回る… ＩＴ企業に勤務する男性の経験

年を追うごとに増えている不登校の子どもたち。



道内では２０２３年度、不登校の中学生は１０００人あたり８０．７人にのぼり、全国平均を大きく上回りました。



（北上健太さん）「実家では昼ご飯にチャーハンが出てきたので、休みの昼はチャーハン。一人暮らしのチャーハン、男のチャーハン、若干味が濃いです」





札幌のＩＴ企業に勤務する北上健太さん２７歳。



小学２年生のとき不登校になりました。



（北上健太さん）「小児ぜんそくで入院してしまって、肺炎につながって１か月くらいお休みした。戻ったときには雰囲気が変わっていて、ついていけないなって気持ちになった」



不登校がコンプレックスになり、塞ぎこんでいったといいます。



（北上健太さん）「学校に行くだけで心臓がバクバクしてしまう。口の中が乾いてしまうとか手が震えるぐらい緊張したことってあんまりない。原因が自分でもわからないので、おかしくなってしまったんじゃないかという不安もありましたね」





（北上健太さん）「ただいま」



母の幸枝さんは当時をこう振り返ります。



（母 北上幸枝さん）「中学校に入学したときはこんな死んだような顔をしていた。大変だったけど必死だったので、ずっと子どもを連れて仕事をしていました。とにかく家から出そうと思って、週に１回の休みのときはただで遊べる札幌中のところを探していろいろ行きました。ひとりで考えることにオーバーヒートしていたので、児童相談所とか教育委員会にも行ったし病院にも行ったし、親の会や不登校のセミナーにもいろいろ参加しました。とにかく」





幸枝さんや家族の支えがあり、心身の不調は少しずつ回復。



専門学校を卒業することができました。



（母 北上幸枝さん）「よくここまできてくれたよ本当に。頑張ったね、ありがとうございました」



（北上健太さん）「こちらこそ」



（母 北上幸枝さん）「頑張ったよ、すごい頑張ったよ。健太が頑張ったからここまできたんだよ」



（北上健太さん）「子どものころから朝から晩まで働いて休みの日も構ってくれたり心配してくれたので、年に１回旅行に連れて行ったりしていますね。これから少しずつ恩返しをしていきたいと思っているので長生きしてください」





不登校を乗り越え…新たな居場所で歩む

８月、不登校に悩む親子が参加した座談会。



北上さんは自らの経験から、子どもをわかろうとする姿勢が大切だと伝えました。



（北上健太さん）「最初ってわかんないと思う。なんで行かなくなったんだろうと絶対あると思っていて、なかなかわかり合えなくて口論になったり泣きながら話したりがあった。そのときはつらくて誰も信用できないと思った。常に味方でいてあげてほしいです。子どもって意外ともう期待されていないとか、めんどくさいのかな自分のことって思っちゃうときがある。それをできるだけ感じさせないような接し方をしてあげて」



（参加した教諭）「自分自身が優しくならなきゃいけないと思いました。いろんな道があって、学校に行く＝素晴らしいではない」





中学３年生の川邊世絆さんです。



９月１２日、フリースクールの生徒と一緒に藻岩山を登りました。



（記者）「登山の良さは？」



（川邊世絆さん）「疲れる。疲れてもみんな一緒なんだよね。疲れと楽しさはみんな一緒の気持ちになれる。自分に合う人と場所があったら開ける感じがある。挑戦するのが一番いいと思う」





やっと見つけたかけがえのない居場所。



心を許せる友達もできました。



（川邊世絆さん）「不登校になっても居場所があれば社会復帰できるから頑張って生きていきたい」



もがき苦しみ、悩み抜いて、不登校を選んだ子どもたち。



多くの人に支えられながら新しい生き方を歩み始めています。