　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月10日信用買い残の10月3日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<7011> 三菱重 　　　 　　-4,976　　 17,871　　　4.72
２．<4755> 楽天グループ　　　-2,948　　 12,824　　　2.97
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,803　　 21,077　　　1.79
４．<6501> 日立 　　　　 　　-2,496　　　6,031　　　7.40
５．<6526> ソシオネクス　　　-1,388　　　6,082　　　5.58
６．<4813> ＡＣＣＥＳＳ　　　-1,301　　　1,773　　　6.31
７．<7201> 日産自 　　　 　　-1,153　　 30,442　　　4.12
８．<4568> 第一三共 　　 　　　-929　　　2,456　　　7.89
９．<9412> スカパーＪ 　 　　　-881　　　4,589　　104.06
10．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-875　　　3,361　　　3.24
11．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-872　　 46,055　　 65.00
12．<5801> 古河電 　　　 　　　-753　　　2,144　　　3.38
13．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-696　　　3,903　　 11.89
14．<8136> サンリオ 　　 　　　-632　　　4,795　　　5.92
15．<2801> キッコマン 　 　　　-591　　　1,366　　 22.70
16．<7238> ブレーキ 　　 　　　-591　　　2,146　　　6.40
17．<8698> マネックスＧ　　　　-585　　　6,592　　　9.00
18．<8058> 三菱商 　　　 　　　-565　　　4,022　　　4.73
19．<8358> スルガ銀 　　 　　　-550　　　1,278　　　4.68
20．<5803> フジクラ 　　 　　　-536　　　2,993　　　1.19
21．<9983> ファストリ 　 　　　-531　　　　217　　　0.53
22．<7012> 川重 　　　　 　　　-524　　　5,520　　　7.06
23．<2585> Ｌドリンク 　 　　　-503　　　　590　　　6.51
24．<8410> セブン銀 　　 　　　-450　　 11,613　　　2.79
25．<6958> 日本ＣＭＫ 　 　　　-442　　　1,649　　 11.50
26．<8267> イオン 　　　 　　　-438　　　1,350　　　0.45
27．<1821> 三井住友建設　　　　-408　　　　118　　 29.65
28．<6869> シスメックス　　　　-402　　　2,225　　 16.45
29．<4689> ラインヤフー　　　　-399　　 17,339　　 69.41
30．<8515> アイフル 　　 　　　-395　　　7,448　　　9.37
31．<9506> 東北電 　　　 　　　-381　　　4,073　　 26.66
32．<7532> パンパシＨＤ　　　　-375　　　7,207　　 32.78
33．<7205> 日野自 　　　 　　　-354　　　6,151　　 15.26
34．<7762> シチズン 　　 　　　-352　　　3,819　　 17.38
35．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-352　　　1,277　　　1.56
36．<7261> マツダ 　　　 　　　-349　　　3,479　　　1.53
37．<6594> ニデック 　　 　　　-342　　 13,169　　 23.12
38．<8766> 東京海上 　　 　　　-329　　　1,358　　　5.34
39．<4543> テルモ 　　　 　　　-307　　　　647　　　3.21
40．<8053> 住友商 　　　 　　　-293　　　1,288　　　7.15
41．<4519> 中外薬 　　　 　　　-285　　　1,043　　　8.90
42．<6098> リクルート 　 　　　-284　　　2,234　　 10.22
43．<5631> 日製鋼 　　　 　　　-282　　　　735　　　1.98
44．<9509> 北海電 　　　 　　　-279　　　5,472　　　3.29
45．<4911> 資生堂 　　　 　　　-242　　　1,817　　　3.53
46．<2413> エムスリー 　 　　　-235　　　2,187　　　6.33
47．<4544> ＨＵグループ　　　　-233　　　　 82　　　2.31
48．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-230　　　3,411　　 25.46
49．<8630> ＳＯＭＰＯ 　 　　　-227　　　　247　　　2.62
50．<9697> カプコン 　　 　　　-227　　　　815　　　7.28

株探ニュース