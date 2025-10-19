信用残ランキング【買い残減少】 三菱重、楽天グループ、Ｊディスプレ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※10月10日信用買い残の10月3日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<7011> 三菱重 -4,976 17,871 4.72
２．<4755> 楽天グループ -2,948 12,824 2.97
３．<6740> Ｊディスプレ -2,803 21,077 1.79
４．<6501> 日立 -2,496 6,031 7.40
５．<6526> ソシオネクス -1,388 6,082 5.58
６．<4813> ＡＣＣＥＳＳ -1,301 1,773 6.31
７．<7201> 日産自 -1,153 30,442 4.12
８．<4568> 第一三共 -929 2,456 7.89
９．<9412> スカパーＪ -881 4,589 104.06
10．<8308> りそなＨＤ -875 3,361 3.24
11．<9434> ＳＢ -872 46,055 65.00
12．<5801> 古河電 -753 2,144 3.38
13．<8473> ＳＢＩ -696 3,903 11.89
14．<8136> サンリオ -632 4,795 5.92
15．<2801> キッコマン -591 1,366 22.70
16．<7238> ブレーキ -591 2,146 6.40
17．<8698> マネックスＧ -585 6,592 9.00
18．<8058> 三菱商 -565 4,022 4.73
19．<8358> スルガ銀 -550 1,278 4.68
20．<5803> フジクラ -536 2,993 1.19
21．<9983> ファストリ -531 217 0.53
22．<7012> 川重 -524 5,520 7.06
23．<2585> Ｌドリンク -503 590 6.51
24．<8410> セブン銀 -450 11,613 2.79
25．<6958> 日本ＣＭＫ -442 1,649 11.50
26．<8267> イオン -438 1,350 0.45
27．<1821> 三井住友建設 -408 118 29.65
28．<6869> シスメックス -402 2,225 16.45
29．<4689> ラインヤフー -399 17,339 69.41
30．<8515> アイフル -395 7,448 9.37
31．<9506> 東北電 -381 4,073 26.66
32．<7532> パンパシＨＤ -375 7,207 32.78
33．<7205> 日野自 -354 6,151 15.26
34．<7762> シチズン -352 3,819 17.38
35．<6752> パナＨＤ -352 1,277 1.56
36．<7261> マツダ -349 3,479 1.53
37．<6594> ニデック -342 13,169 23.12
38．<8766> 東京海上 -329 1,358 5.34
39．<4543> テルモ -307 647 3.21
40．<8053> 住友商 -293 1,288 7.15
41．<4519> 中外薬 -285 1,043 8.90
42．<6098> リクルート -284 2,234 10.22
43．<5631> 日製鋼 -282 735 1.98
44．<9509> 北海電 -279 5,472 3.29
45．<4911> 資生堂 -242 1,817 3.53
46．<2413> エムスリー -235 2,187 6.33
47．<4544> ＨＵグループ -233 82 2.31
48．<2982> ＡＤＷＧ -230 3,411 25.46
49．<8630> ＳＯＭＰＯ -227 247 2.62
50．<9697> カプコン -227 815 7.28
