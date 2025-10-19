信用残ランキング【売り残減少】 ＩＨＩ、ＳＢＧ、日産自
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※10月10日信用売り残の10月3日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7013> ＩＨＩ -1,541 5,702 3.79
２．<9984> ＳＢＧ -935 4,548 1.20
３．<7201> 日産自 -635 7,392 4.12
４．<7011> 三菱重 -503 3,786 4.72
５．<9432> ＮＴＴ -486 5,099 31.66
６．<285A> キオクシア -415 1,778 2.34
７．<7261> マツダ -397 2,274 1.53
８．<9509> 北海電 -394 1,665 3.29
９．<8306> 三菱ＵＦＪ -381 3,651 9.57
10．<6902> デンソー -372 350 7.43
11．<6723> ルネサス -342 600 4.75
12．<7974> 任天堂 -329 549 8.13
13．<5803> フジクラ -314 2,515 1.19
14．<6857> アドテスト -239 3,830 1.42
15．<9519> レノバ -234 270 6.60
16．<3436> ＳＵＭＣＯ -222 934 3.71
17．<5401> 日本製鉄 -185 1,357 22.90
18．<8524> 北洋銀 -182 370 7.59
19．<7182> ゆうちょ銀 -177 806 3.61
20．<8316> 三井住友ＦＧ -175 618 20.57
21．<6315> ＴＯＷＡ -172 2,384 2.23
22．<8848> レオパレス -171 502 6.91
23．<8410> セブン銀 -170 4,165 2.79
24．<6525> コクサイエレ -169 550 3.02
25．<6501> 日立 -168 815 7.40
26．<9684> スクエニＨＤ -159 791 0.52
27．<6762> ＴＤＫ -157 758 2.69
28．<8515> アイフル -154 794 9.37
29．<3315> 日本コークス -152 359 11.93
30．<9501> 東電ＨＤ -149 8,900 9.13
31．<3498> 霞ヶ関Ｃ -144 448 3.02
32．<2353> 日本駐車場 -142 274 4.59
33．<3382> セブン＆アイ -141 762 14.62
34．<5269> 日コン -141 418 2.38
35．<9831> ヤマダＨＤ -139 317 6.82
36．<3635> コーテクＨＤ -129 81 8.01
37．<3697> ＳＨＩＦＴ -114 432 17.79
38．<7238> ブレーキ -114 335 6.40
39．<6753> シャープ -112 1,824 0.97
40．<3903> ｇｕｍｉ -109 3,370 1.90
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -108 875 4.64
42．<9301> 三菱倉 -108 54 4.26
43．<3853> アステリア -104 594 3.55
44．<4680> ラウンドワン -104 362 6.61
45．<8035> 東エレク -100 544 3.32
46．<7184> 富山第一銀 -100 29 2.57
47．<9229> サンウェルズ -98 193 3.82
48．<7211> 三菱自 -96 1,249 4.87
49．<7453> 良品計画 -96 1,061 6.48
50．<7383> ネットプロ -94 317 26.03
株探ニュース