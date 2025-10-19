　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月10日信用売り残の10月3日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-1,541　　　5,702　　　3.79
２．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-935　　　4,548　　　1.20
３．<7201> 日産自 　　　 　　　-635　　　7,392　　　4.12
４．<7011> 三菱重 　　　 　　　-503　　　3,786　　　4.72
５．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-486　　　5,099　　 31.66
６．<285A> キオクシア 　 　　　-415　　　1,778　　　2.34
７．<7261> マツダ 　　　 　　　-397　　　2,274　　　1.53
８．<9509> 北海電 　　　 　　　-394　　　1,665　　　3.29
９．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-381　　　3,651　　　9.57
10．<6902> デンソー 　　 　　　-372　　　　350　　　7.43
11．<6723> ルネサス 　　 　　　-342　　　　600　　　4.75
12．<7974> 任天堂 　　　 　　　-329　　　　549　　　8.13
13．<5803> フジクラ 　　 　　　-314　　　2,515　　　1.19
14．<6857> アドテスト 　 　　　-239　　　3,830　　　1.42
15．<9519> レノバ 　　　 　　　-234　　　　270　　　6.60
16．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-222　　　　934　　　3.71
17．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-185　　　1,357　　 22.90
18．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-182　　　　370　　　7.59
19．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-177　　　　806　　　3.61
20．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-175　　　　618　　 20.57
21．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-172　　　2,384　　　2.23
22．<8848> レオパレス 　 　　　-171　　　　502　　　6.91
23．<8410> セブン銀 　　 　　　-170　　　4,165　　　2.79
24．<6525> コクサイエレ　　　　-169　　　　550　　　3.02
25．<6501> 日立 　　　　 　　　-168　　　　815　　　7.40
26．<9684> スクエニＨＤ　　　　-159　　　　791　　　0.52
27．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-157　　　　758　　　2.69
28．<8515> アイフル 　　 　　　-154　　　　794　　　9.37
29．<3315> 日本コークス　　　　-152　　　　359　　 11.93
30．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-149　　　8,900　　　9.13
31．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　 　　　-144　　　　448　　　3.02
32．<2353> 日本駐車場 　 　　　-142　　　　274　　　4.59
33．<3382> セブン＆アイ　　　　-141　　　　762　　 14.62
34．<5269> 日コン 　　　 　　　-141　　　　418　　　2.38
35．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-139　　　　317　　　6.82
36．<3635> コーテクＨＤ　　　　-129　　　　 81　　　8.01
37．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-114　　　　432　　 17.79
38．<7238> ブレーキ 　　 　　　-114　　　　335　　　6.40
39．<6753> シャープ 　　 　　　-112　　　1,824　　　0.97
40．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-109　　　3,370　　　1.90
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-108　　　　875　　　4.64
42．<9301> 三菱倉 　　　 　　　-108　　　　 54　　　4.26
43．<3853> アステリア 　 　　　-104　　　　594　　　3.55
44．<4680> ラウンドワン　　　　-104　　　　362　　　6.61
45．<8035> 東エレク 　　 　　　-100　　　　544　　　3.32
46．<7184> 富山第一銀 　 　　　-100　　　　 29　　　2.57
47．<9229> サンウェルズ 　　　　-98　　　　193　　　3.82
48．<7211> 三菱自 　　　　　　　-96　　　1,249　　　4.87
49．<7453> 良品計画 　　　　　　-96　　　1,061　　　6.48
50．<7383> ネットプロ 　　　　　-94　　　　317　　 26.03

株探ニュース