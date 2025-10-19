日々、海の安全を守る海上保安庁で、選ばれたものしか入ることができない、わずか41人の精鋭部隊「特殊救難隊」＝通称「特救隊」。入隊には、半年に及ぶ厳しい訓練を経て検定に合格するという過酷な道のりがあります。その訓練に挑んだ6人の新人たちに密着取材しました。



■選ばれし“海猿”「特救隊」とは

厳しい暑さとなった今年の夏。伊藤健太さん(27)は連日プールでの訓練を続けていました。

伊藤さんが目指しているのは、海上保安庁の特殊救難隊＝通称「特救隊」です。

伊藤健太さん

「どんな環境下どんな状況でも要救助者に優しくできる隊員。まだまだほど遠いけど頑張ります」

特救隊は、潜水士“海猿”の中から選ばれたものだけがなれるわずか41人の精鋭部隊です。

実際に出動した際の映像には、海難事故現場での緊迫のやりとりが記録されています。

隊員「今から行くから待っとって」

転覆した船の中に取り残された生存者に声をかけながら潜水。救出に向かいます。

特救隊は全国の海難事故で、行方不明者の捜索や救助にあたるほか、災害現場で孤立した人たちを救出するなど、その任務は多岐にわたります。

この精鋭部隊の一員になるには、半年間の訓練を経て、最後の検定に合格する必要があり、2025年は伊藤さんを含む６人が挑みました。

■1つのミスが“生死を分ける”緊迫の訓練

7月、私たちが取材したのは、「障害突破訓練」と呼ばれる訓練。

転覆船を想定し、2人1組で狭い船内に見立てた障害物を突破していき、取り残されている人を救助します。

伊藤さんたちも、順調に要救助者のもとにたどり着きましたが…

先輩隊員「伊藤！伊藤が見てるんだから確保しろよ！自分で！」

重要なのは要救助者の呼吸の確保ですが、体を支えきれず、顔が沈んでしまいました。

ひとつのミスが生死を分ける可能性もあるため、指導にあたる先輩隊員からは厳しい声がかかります。

先輩隊員 特殊救難隊・第6隊 野田昌宏副隊長

「まず要救助者を確保してなんぼでしょ。それができるから俺らは救助者としてやっているわけで。ちゃんと現場の環境をイメージしろって」

■なぜ特救隊を目指すのか･･･東日本大震災で抱いた思い

伊藤さんはどうして特救隊を志したのでしょうか。

伊藤さん

「きっかけは私が小学校6年生のときの東日本大震災」

「津波から逃げる車をライブで映していて、何もできない自分が悔しかった」

祖父が住む東北地方を襲った東日本大震災。祖父は無事でしたが、1人でも多くの命を守りたいと決意しました。

そんな伊藤さんの支えとなっているのは、一緒に暮らす恋人・夏未さんの存在です。

毎日欠かさず、3食を用意するという夏未さん。訓練中なので、スタミナがつくメニューを心がけているといいます。

伊藤さん

「力が出る味で感謝しています」

夏未さん

「出会った頃から変わらずハートが熱いなと思うので。まっすぐに、折れないように」

2人で囲む食卓は笑顔にあふれていました。

■約30キロの装備つけ泳ぐ「障害ドルフィン」訓練

夢の特救隊になるために――伊藤さんには乗り越えなければいけない壁がありました。

「障害ドルフィン」と呼ばれる訓練です。

約30キロの装備をつけ、25メートルを往復。1メートルの壁をよじ登り、装備を1つずつ外しながら合計７往復します。制限時間は30分。

体力や筋力には自信がある伊藤さんですが、５往復目にさしかかると･･･

壁をよじ登ろうと、両手に力を込めますが、登り切れずにプールに転落。

繰り返し挑戦しますが、そのまま2時間が経過。結局コツをつかめず、登りきることができませんでした。

伊藤さんは、悔しさをにじませます。

本格的な訓練は、実際の海でも行われます。

前がほとんど見えない海の中で、より実践に近づきます。

半年間、こうした厳しい訓練に日々努力を重ねた6人の訓練生たち。

■半年の過酷な訓練を経て―迎えた「検定」の日

9月24日、ついに検定の日を迎えました。

伊藤さんは、各項目を順調にクリアし、3か月前の訓練で苦戦した「障害ドルフィン」に挑みます。

大きなかけ声とともにプールに飛び込んだ伊藤さん。スタートは好調、壁にもほぼ一発で素早く登っていきます。

しかし、５往復目で再び…壁によじ登れずにプールに転落。

伊藤さん「やばい」

焦る伊藤さんに、同期の仲間から激励の声がかかります。

同期「できているから上がれるよ！」

「最後！よし！よし！」

同期に見守られながら、5往復目をクリア。

ラストの7往復目では、制限時間が残り4分に迫る中、最後の力を振り絞り、無事にゴールしました。

6人の中で最も遅い26分というタイムでしたが、安堵の表情を見せた伊藤さん。

伊藤さん

「自分自身が乗り越えないといけない壁だったので、上がれてよかったです」

さらに、この翌日。検定はまだ続きます。

6人を待ち構えていたのは、最後の関門とされる「100キロ行軍」。

山梨・都留市を出発し24時間以内に羽田空港にある基地までの100キロを走るのですが、「水は空のペットボトルを持ち現地調達」、「食事はなし」とルールも過酷です。

開始から3時間半、1つ目のチェックポイントに到着。

副隊長「身体の痛みとかは？」

伊藤さん「坂でお尻が･･･」

副隊長「記録狙ってるんだろ」

伊藤さん「狙ってます。頑張ります！」

好調に見えた伊藤さんでしたが、スタートから12時間が過ぎた午前0時すぎには･･･

伊藤さん「足首がちょっと悲鳴を上げてきた･･･」

連日の検定の疲れもあり、体は限界。しかし一歩一歩、力を振り絞ります。

そして、スタートから19時間40分。

先にゴールしていた同期たちが、足を引きずりながら駆けつける中、無事にゴール地点の羽田特殊救難基地まで走りきった伊藤さん。

その後、ほかの同期たちも続々とゴールし、見事、6人全員が合格することができました。

伊藤さん

「ここまで乗り越えられてよかったというところがあるんですけど、これからが勝負。要救助者に優しくできる隊員を目指して頑張っていきたいと思います」

新人隊員たちの新たな挑戦は始まっています。

(2025年10月15日放送「news every.」より)