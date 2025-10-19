囲碁普及団体「インディゴ」の山城宏九段（左）と喜多宏さん

囲碁のプロ棋士山城宏九段が代表理事を務める団体「インディゴ」（名古屋市）が、碁会所で使われなくなった碁石を回収し、手作り碁盤と人気漫画「ヒカルの碁」をセットで寄贈している。2年半で小中学校など計約740カ所に贈り、囲碁ファンを増やしてきた。活動の中心メンバー喜多宏さんは「ルールが分かりづらいと言われる囲碁の魅力を漫画で知ってもらい、打ち始めてもらえたら」と意気込む。（共同通信＝瀬尾遊）

京都大囲碁部出身の喜多さんは、岐阜県高山市で囲碁教室を開く。競技人口が減少する中、子どもたちに興味を持ってもらおうと2023年3月に寄贈活動を開始。愛知県内の小学校に一校ずつ電話をかけ、山城九段と2人で届けて回った。

児童館や図書館にも贈るうち関係団体に協力の輪が広がり、贈り先は21都県の約740カ所に。プロ棋士や教室生徒の保護者ら約100人の支援者と共に、1万カ所を目標に活動を続ける。

ヒカルの碁は、主人公の小学生が、平安時代の天才棋士の霊に取りつかれ、囲碁の世界に引き込まれていく物語。全23巻のうち1〜5巻を贈る。「ヒットしたのは20年以上前だが、子どもたちの反応はすごく良い」と喜多さんは言う。

セットの碁石は、閉店した碁会所などから譲り受け、洗浄しケースに入れて再利用する。碁盤は紙に印刷し、ラミネート加工して作った。猫や犬のイラストが描かれ「かわいい」と好評だ。

寄贈先の4校から要望があり、囲碁教室を月に1度開く。2025年8月上旬、名古屋市の小学校では児童約30人が詰め碁問題を解いたり対局に臨んだりした。6年の男児は「頭を使って先を読めた時が楽しい」と熱中し、講師に勝利すると満面の笑みを見せた。

山城九段は「手探りで動くうちに活動の幅が広がってきた。漫画の力を借りながら全国で連携して囲碁普及に取り組みたい」と語った。

インディゴは寄付を募っている。振込先は三菱UFJ銀行名古屋駅前支店、普通「0610295」。

囲碁普及団体「インディゴ」の喜多宏さん（左）