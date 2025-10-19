今や女性の8割以上が愛用しているという「リップクリーム」は、毎年気温が下がり乾燥し始める10月から売上げが増加。いま人気のアイテムはどれ？

【写真を見る】進化する「リップクリーム」…唇に“貼るリップ”や“ショートケーキ仕立て”とは？【THE TIME,】

「ピリピリ＆ふっくら」や「溶けるスクラブ」

街行く人に“推しリップクリーム”を聞いてみると、実に様々。

10代女性の推しは、チューブタイプの「ソリッドイン セラミド リップエッセンス」（Torriden/11ml・880円）。

1本で保湿・角質ケア・スリーピングパックとしても使える万能リップで、「夜につけて保湿されるから潤いが好き」とのこと。

20代の女性が「朝全然違う。皮むけとかあまりない」と推すのは寝る前リップ。

スティックタイプの「キス シュガースクラブ」（REVLON/2.6g・990円）は、スクラブ粒子で角質ケアができ、粒は自然に溶けていくので洗い流さなくてもOK。

寝る前に塗るだけで、翌朝にはつるんとした唇に。もちろん日中でも使えます。

「つけたら唇がピリピリしてちょっとふっくらさせてくれる」と10代女性が愛用しているのは、チップで唇に塗るタイプの「ボリュームリッププランパー」（BANILA CO/3.8g・1791円）。※チクチク感やピリピリ感には個人差があります

唇をボリュームアップさせてくれる成分が配合されていて、縦じわを隠して明るい血色感を演出してくれます。

売れ筋は「赤箱」「貼る」「ショートケーキ」

約60種類のリップケア商品を取り揃えている『渋谷ロフト』（東京・渋谷区）で、いま売れに売れているというのが…

『ロフト』健康雑貨領域部バイヤー・蜷川真緒さん：

「牛乳石鹸の赤箱のリップ。9月だけで4200個ほど販売した」

9月から数量限定で販売している「赤箱 リップクリ−ム」（カウブランド/3.2g・880円）。

石けん界を代表するロングセラー「赤箱」と同じうるおい成分のミルクバターとスクワランが配合されたスティックリップです。

他にも、保湿だけでなく「色つきリップ」としても使えるハイブリットなアイテムも人気です。

プランピンググロウボリューマイザー 全3色」（d'Alba/5ml・各2200円）は、メタルチップの先端が“スプーン状”になっているのが最大の特徴。1回で適量がすくえるため量の調整が不要です。

さらに、唇に“貼るタイプ”も登場。

「リップエイド 集中マスク」（Trendholic/1回分・330円）は、2STEPの唇ケア。

まずは、美容液にたっぷり浸かった凹凸がついたパッドで、唇を10〜20回程度マッサージしながら角質を落とします。

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「口の感覚が変わった。色んな物が取れて本来の唇が出てきた感じ。これすごいわ」

古い角質を落としたら、保湿成分たっぷりのシートマスクを唇に貼り約1分待つだけ。週1回のケアで、みずみずしいぷるぷるな唇に出会えます。

夜用の中でも売れに売れているのが、9月に数量限定で発売された「リップスリーピングマスク ショートケーキ」（Laneige/20g・2750円）。

甘い香りがついた3層のバームは、色も香りもまさに“ショートケーキ”。

▼上層⇒熟したストロベリーをイメージした「フレッシュベリー」

▼中層⇒淡いベリーピンクの「ストロベリークリーム」

▼下層⇒バニラスポンジケーキをイメージした「バニラケーキ」

3層を混ぜ合わせて使うこともできるので、自分の好みに合わせて楽しむことができます。

体温で色が変化「パーソナルリップ」

数あるリップクリームの中でも急拡大しているジャンルが「男性用」。

「乾燥を防ぐためにスティック型のを持っている」（20代男性）

「ニベアの保湿用のリップクリーム。これからの時期は唇が乾燥して荒れがちなので」（10代男性）

木村拓哉さんのCMで話題となったメンズスキンケアブランドからは、9月にスティックタイプの「ザ リップバーム」（BULK HOMME/5g・2420円)が新発売。

男性でも使いやすいマットな仕上がりで、塗りやすさや持ちやすさを重視した“太めのデザイン”も人気の理由です。

また最近では血色の良さを気にする男性も多いそうで「リップケアクリーム 全3色」（THE FUTURE/1.5g・各1980円)では、赤いカラーの付いたものや、使う人の体温に合わせて色が変化する“パーソナルリップ”と呼ばれるものも。

見た目は濃いグレーですが唇に塗ると、もともとの色になじむため“自分だけの似合う色に変化”してくれるのだといいます。

本格的な乾燥シーズン到来前に、自分だけの“推しリップ”を見つけてみるのも楽しいかもしれません。

（THE TIME,2025年10月15日放送より）