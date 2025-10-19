【ザ・ロイヤルファミリー 第2話】栗須、東京で加奈子と会う 優秀な調教師の厩舎へ
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第2話が、19日に放送される。
【写真】妻夫木聡、ドラマ現場に大量差し入れ
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
妻夫木のほか、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹、佐藤浩市らが出演する。
耕造（佐藤浩市）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須（妻夫木聡）は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木瞳）の対応も仕事の1つだった。
ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。しかし、耕造の強引さが調教師・田所の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。
そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本若菜）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねるが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻夫木聡、ドラマ現場に大量差し入れ
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
◆「ザ・ロイヤルファミリー」第2話あらすじ
耕造（佐藤浩市）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須（妻夫木聡）は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木瞳）の対応も仕事の1つだった。
ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。しかし、耕造の強引さが調教師・田所の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。
そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本若菜）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねるが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】