＜40・50代＞プチプラのワンピ →【ニトリのN+】が最高♡「ワンピ・ジャンスカ」

気楽に1枚で着こなしてもサマ見えコーデが完成するワンピースは、日常に追われる40・50代にとって選択肢がいくつあっても頼りになる存在。デイリーにヘビロテしやすいプチプラのワンピースやジャンパースカートを探すなら、【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】は見逃せないかも。キレイめにもスポーティーにも振れる、ミドル世代におすすめのワンピ & ジャンスカをお届けします。

1枚で絵になる大人可愛いランタンスリーブ

【N+】「ボリューム袖ワンピース」\3,591（税込・値下げ価格）

タックを入れてボリュームを出したランタンスリーブがシンプルながら絵になる大人可愛い一着。素材には程よく落ち感があり、「しわになりにくい」（公式ECサイトより）のもポイント。サッと着ても清潔感をまとえそうです。スカーフや目を引くデザインのバッグ & シューズで遊ぶのが、よりシャレ見えさせるコツかも。

多彩なテイストに振れるカジュアルな素材感

【N+】「ワッシャー素材Aラインワンピース」\4,990（税込）

生地にしわ感のあるワッシャー加工を施した、カジュアルな風合いが特徴のAラインワンピース。スタイリング次第でキレイめにもスポーティーにも寄せやすく、着回し力に期待できる一着です。やや高めに設定されたウエスト位置からふわりと広がるAラインシルエットが、ミドル世代にふさわしいエレガントな女性らしさも演出します。

高感度なコーデを楽しめるドッキングデザイン

【N+】「異素材ドッキングワンピース」\3,591（税込・値下げ価格）

ドロストデザインのスカートにTシャツをタックインしたようなドッキングデザインによって、難しく考えずともサマ見えを狙えるこちらのアイテム。スカート部分にはハリ感のあるナイロン素材を使用しており、1枚で高感度な大人のキレイめスポーティーコーデを完成させてくれます。ウエストのギャザーがシルエットにメリハリを強調し、スタイルアップにも期待できそうです。

クラシカルなツイード柄が上品な主役に

【N+】「カットツイードジャンパースカート」\4,990（税込）

ボタンいらずで手軽に着用できるジャンパースカートは、重ねるトップス次第で季節をまたいで使える優秀アイテム。ツイード柄のカットソー素材は女性らしくクラシカルな雰囲気があり、無地のトップスに重ねても地味見えを回避できそうです。着丈は今秋らしい長すぎないミドル丈。ワンピースとはまた違った着こなしを楽しめる選択肢として、1枚持っておくと重宝するはず。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ