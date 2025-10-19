普通のシャツより“この1枚”！【グローバルワーク】大人のおしゃ見え！「コーデュロイシャツ」

日に日に気温が下がり始めて、日中は半袖で過ごせても朝晩はグッと冷え込むことも。気負わず羽織れるアイテムを買い足すなら、季節感をもたらしてくれる「コーデュロイシャツ」が一押し！ リサーチする中で見つけたのは、【グローバルワーク】から登場した、こなれ感のあるオーバーサイズシャツ。おしゃれ見えしつつ体型カバーも狙えそうなので、ぜひ秋のワードローブに迎えて。

バサッと羽織ってサマ見え

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

温かみのあるコーデュロイ素材を使用したシャツはコーデに季節感を添えたい時にぴったり。ゆとりのあるシルエットがこなれたムードに引き寄せてくれそうです。後ろの着丈が長めになっているので、腰やヒップまわりを自然にカバー。カラーは、秋らしいキャメルやボルドー、ベーシックなアイボリーなど全6色をラインナップ。

上品に秋ムードを演出するラベンダーカラー

こちらは色違いのラベンダーを着用。くすみカラーが上品な雰囲気を醸し出し、大人のデイリーカジュアルにぴったりです。オーバーサイズシルエットと表情のあるコーデュロイ素材で、シンプルなワンツーでもサマになるのが嬉しいポイント。ジーンズと合わせれば、カジュアルさも大人っぽさも備わった最旬ルックの完成。足元はクラシカルなローファーで、きれいめに仕上げて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M