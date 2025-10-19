コンプしたーーーいッ！！！【ガチャ】可愛さにズキュン♡「キャラクターガチャ」

お気に入りキャラのグッズを集めるなら【ガチャ】にチャレンジするのもおすすめ。ボールチェーンやリングなどで取り付けられる「キャラクターガチャ」が数多くラインナップしています。同じガチャでもデザインはさまざまだから、可愛い見た目についコンプリートを目指したくなるかも。今回は見かけたら回したくなりそうな、キャラ系ガチャをご紹介します。

パール塗装の光沢が映える「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」

くすみパステルのような色合いが可愛らしい【サンリオ】キャラクターのガチャ。ナース服に、ハートマーク入りのキャップまでかぶっている姿がたまりません。パール塗装が施された光沢感が映えるプチ豪華仕様に、コンプリート欲が刺激されそう。全5種類展開で、ボールチェーン付きなところも嬉しいポイントです。

ブリスターに入った「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」

キティ & チャーミーキティ全6種類のフィギュアが、ブリスターパッケージに入ったデザインがとってもキュートです。パッケージはそれぞれのフィギュアに合わせて、ロゴやイラストなどが異なっているのも魅力的。こちらもボールチェーン付きで、バッグの目印にもなってくれそうです。

フルーツに付いている姿が可愛い！「はらぺこあおむし めじるしアクセサリー」

丸いリングをペットボトルや傘の持ち手に通して目印にできるこちら。コロンとしたフォルムと、立体感が可愛らしいビジュアルです。フルーツにはらぺこあおむしが付いており、その姿に癒されそう。全5種類展開で、カニカンからリングを取り外して、ジャラ付けもできます。

懐かしい気分に浸れそうな「たまごっち カラフルマルチチャーム」

「たまごっち」がチャームになったこちらも必見。バンドに小さなタグまで付いた可愛らしいデザインです。シリコンバンドは長さ調節ができ、使い勝手の良さもうかがえます。5種類のキャラのほか、こちらのケーたまもラインナップ。懐かしいキャラやデザインに惹かれて、つい集めたくなるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino