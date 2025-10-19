大好きなママさんが帰ってきた途端、猫ちゃんが姿を現して…？ウキウキでお出迎えする姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58.1万再生を突破し、「よっぽど愛されているんですね～!!尊いです!!」「こんなに鳴いてくれたら幸せすぎてニヤニヤしちゃう♡」といった声があがりました。

【動画：大好きなママが帰宅すると、ネコが…】

ママさん大好きななつちゃん

Instagramアカウント「@natuchan.life」に投稿されたのは、保護猫のキジトラ「なつ」ちゃんが、大好きなママさんを玄関でお出迎えする姿をおさめたリールです。

なつちゃんは甘えん坊で寂しがり屋なのに、なぜか抱っこが苦手なのだとか。けれども、ママさんへの愛情は人一倍強く、猛烈な眠気に襲われている時でも、ハンドメイド作家のママさんの作業を可愛く邪魔してくるのだといいます。最終的に睡魔に負けて眠ってしまうところも可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

特別なお出迎え♡

そんななつちゃんは、ママさんが帰宅するとき、とあるお出迎え方法で、ママさんの疲れを癒してくれるのだそう。なんとなつちゃんは、ママさんの帰宅を察した途端、するっとドアの向こうから姿をあらわして、「にゃにゃにゃにゃ」と弾むような声を上げながら、小走りでママさんの元へと一直線。

この熱烈なお出迎え方法は、ママさんだけが見られる特別なものなのだそう。この可愛すぎるお出迎えを、ママさんはドアを開ける前から楽しみにしているといいます。

実は子猫の頃から…

実はママさんだけが見られる特別なお出迎えの習慣は、子猫時代から続くものなのだとか。子猫だったなつちゃんは、ママさんが帰宅するとジャンプして飛び乗り、甘えてきてくれたといいます。

大人になって喜びの表現は変化しても、ママさんへの愛情あふれるお出迎えは変わらないなつちゃん。その健気で一途な愛情が尊くて、見ているだけで心が温かくなります。

なつちゃんの可愛すぎる大歓迎ぶりに、2.1万件ものいいねを獲得したこのリールには、「可愛い♡走りながら、声が震えてるみたい♡」「きゃーーー♡この特別感、たまりませんね♡」「可愛いね～♡抱きしめてあげたくなりますね♡♡」「甘えん坊さんサイコーですね♡」「可愛い♡大歓迎されてますね」「想像以上のニャニャニャニャだったwカワイイ」「こんなお出迎えしてくれたら疲れも吹っ飛ぶな」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「@natuchan.life」では、ママさんのことが大好きで、大きなグリーンの瞳が魅力的ななつちゃんの、自由で愛情にあふれる日常の姿を多数の動画や写真で楽しむことができます。

