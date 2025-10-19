大人の猫にそっと添い寝していた子猫。それに気づいた大人の猫は、まさかのマイペース過ぎる行動を取ったのだとか。動画は69万回以上も再生され、「余りにも可愛すぎて笑ってしまった」「おふたりとも可愛いにゃん」とのコメントが集まっています。

【動画：先輩猫のとなりで子猫が『添い寝』していたら…】

大人の猫に添い寝をする子猫

Instagramアカウント「キルアルと猫系旦那」さまに登場した、保護猫のアルちゃん。この日は、投稿主さんの実家の猫さんにアルちゃんと一緒に会いに行ったのだとか。ふと気づくと、実家の猫さんの隣でアルちゃんが添い寝をしていたのだそう。

実家の猫さんは推定10歳とのことで、子猫のアルちゃんと比べるとその体重差は倍以上ありそうです。自分の横に子猫が寝ていることに気づいた実家の猫さんは、戸惑った様子でイカ耳になっていたのだとか。

おもむろに子猫を踏み潰す実家の猫さん

実家の猫さんは、体勢を立て直したかったのか、立ち上がってアルちゃんにどけてくれるように訴えているようだったのだそう。タワー型の爪とぎの上に、2匹一緒に寝るのは少し窮屈だと感じていたのかもしれません。

実家の猫さんは、アルちゃんが避けてくれないので、あきらめてそのまま座りなおしたのだとか。アルちゃんは、「ムギュッ」と実家の猫さんに踏み潰されて、クッションのような状態になってしまったのだそう。

脱出するアルちゃん

実家の猫さんに踏み潰されて苦しそうなアルちゃん。身じろぎをして、なんとか脱出することに成功していたとのこと。実家の猫さんのあまりにもマイペース過ぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

アルちゃんはあきれた様子でその場を去っていったとのこと。もう少し身体が大きくなったら、体重差を気にせず一緒に寝ることができるかもしれませんね。

アルちゃんを踏み潰す実家の猫さんの姿は、Instagramで69万回以上も再生され、「ﾌﾞﾁｭｩって効果音ぴったりすぎて笑いました」「余りにも可愛い過ぎて笑ってしまった」「初めて飼った猫がシャムでした。おふたりとも可愛いにゃん」「仲良くしてｗ」「かわいいほっこりです」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「キルアルと猫系旦那」さまには、シャムネコ系ミックスの2匹の子猫さんの成長の様子がたくさん投稿されています。これからの変化を見守るのが楽しみですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「キルアルと猫系旦那」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。