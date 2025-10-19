¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿Ì¾Ìç¤Î¡ÈÄìÎÏ¡É¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡×¡¡4È¯²÷¾¡¤âËý¿´¤Ê¤·¡Ö¼«¿®¤ÈËþÂ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×
18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò2¤Ë¹¤²¤¿
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï10·î18Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤Æ4-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ÈÆÀ¼ºÅÀ¤Î¥×¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤ÎMF´îÅÄÂóÌé¤Ï¡Ö¼«¿®¤ÈËþÂ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡18°Ì°Ê²¼¤Î3¥¯¥é¥Ö¤¬¹ß³Ê¤¹¤ëJ1¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍFM¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þ¤Ë²£ÉÍFC¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤Æ17°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£16°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤È¤¢¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÎÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²£ÉÍFM¤ÏÁ°È¾6Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¼óÈø¤è¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾34Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éDF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÉâÂÎ©¤Ä±ºÏÂ¤òÁê¼ê¤ËPK¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÎÆÍÆþ»þÅÀ¤Ç4-0¤Ç»î¹ç¤òÈ¾¤Ð·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡´îÅÄ¤Ï¤³¤ÎÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤È1ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¼é¤ê¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ãæ¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¾ö¤ß¤«¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ú¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ4ÅÀº¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Î¥×¥é¥¹¤âÂç¤¤¤¡£»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´îÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²£ÉÍFC¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤òÁê¼ê¤Ë2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢17°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¾¡¤ÁÅÀ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´îÅÄ¤Ï¡Ö¼«¿®¤ÈËþÂ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤½¤³¤Ï´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¶õµ¤¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¾¡¤ÁÆÀ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»î¹ç¸å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤Æ¤â¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤½¤Î·ä¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Â¸µ¤òµß¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¼«¿®¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç·Ò¤²¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¤â¤¦1²ó°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤à¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Äµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¤«¤é»²²Ã¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÊÂ¤ó¤ÇJ2¹ß³Ê¤Î¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦»ÄÎ±Áè¤¤¤â¥é¥¹¥È4»î¹ç¡£±ºÏÂÀï¤ÇÆÀ¤¿¼ê±þ¤¨¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ¯¤«¤»¡¢J1¤ÎºÂ¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë