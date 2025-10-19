佐藤龍之介がC大阪戦で圧巻ゴール

ファジアーノ岡山は10月18日、J1リーグ第34節でセレッソ大阪と対戦し、1-2で敗れた。

この試合で19歳のMF佐藤龍之介が得意のドリブルから圧巻ゴールを決めたなか、「これ凄すぎた」「まだ10代とか凄い」など注目を集めている。

佐藤は9月から10月にかけて、チリで行われているU-20ワールドカップに参戦。9月13日のリーグ第29節・名古屋グランパス戦以来の出場となった佐藤が1点を追う前半32分に躍動する。

左サイドでボールを受けた佐藤は一気にドリブルで敵陣に切れ込み、ペナルティーエリア手前付近で一気に中央に切り返し。横ドリブルで相手DF2人を剥がして、ゴール右下に正確なシュートを流し込み、1-1の同点とした。圧巻ドリブルからシュートの流れまで、佐藤の自信が溢れるワンシーンだった。

試合には1-2で敗れたものの、SNSでは「まだ10代とか凄い」「岡山の至宝、日本の未来」「流石にうますぎる！「日本の未来明るすぎる」「うますぎて笑う」「自信がみなぎってるし、迷いがない」「これ凄すぎた」「ものが違う」などコメントが寄せられ、19歳の佐藤に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）