木村文乃が38歳に！ おせちからサンマまで、季節の手料理がおいしそうすぎる 貴重な“失敗作”も？
10月19日に38歳の誕生日と迎えるのが女優の木村文乃。7月期の主演ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、ラウール（Snow Man）との共演が話題を呼び、今月31日からは出演作『てっぺんの向こうにあなたがいる』が劇場公開される彼女は、プライベートでは1児の母。ここでは彼女が自身のインスタグラムで公開しているおいしそうな料理の数々をまとめてみた！
【写真】季節感も彩りも！ 木村文乃の手料理がおいしそうすぎる
■華やかおせちを手作り！
今年の1月4日には新年のあいさつとともに食卓に並んだおせち料理を公開。冷蔵庫にある具材で作ったという具沢山のお雑煮やお重に入った黒豆やエビ、煮染めに加えて、焼きサケ、しらす入り卵焼き、トマトのごま和え、ブロッコリーとカリフラワーなど食卓は彩りも鮮やか。さらに第1子の小さな手が写真に映り込むというサプライズも。2025年の幕開けに相応しい幸せあふれる投稿に、ファンからは「なんとも華やかなおせち料理ですね」「見てるだけでも幸せな気持ちになります」などの声が寄せられている。
■ご本人的には「色々不発…」も？
新年の投稿から数日後に「インスピレーションもバランスも色々不発になってしまいました」と披露したメニューは、サーモンのバタぽん焼きとトマト、しらす入りだし巻きたまご、もずく酢、笹かまとししとうの炒めもの、白菜となすじゃがいものおみそ汁、雑穀米ごはんといった栄養も彩りも充実していそうなメニュー。投稿の中で木村は調理過程を振り返り「やる気はあるのに脳が着いて来ずサーモンは割れるしじゃがいも溶けるし（だし巻きだけはすごく上手くいったのなんで）」とコメント。
写真の美しさとは裏腹に、作った本人には不満が残っていそうな投稿に、ファンからは「文乃ちゃん、すご〜くおいしそうですよ」といった励ましや「毎日のようにご飯作ってても『あれ？どうした？』ってなる時あります」などの共感が集まっている。
■残り物がおしゃれ朝食に
2月には、ある日の朝ごはんを写真で公開。食卓には友人が作ってくれたという牛すじ煮込みの残り汁を活用したおじやをはじめ、ほうれん草のおひたし、きゅうりとラディッシュの自家製浅漬け、キャベツとなすのみそ汁、さらに第1子のために用意したフルーツやヨーグルト、うどんがテーブルに並んでいる。この投稿にファンからは「食材を無駄にしない食べ方良きです」「残りの食材をアレンジして作れちゃうなんて素晴らしい」といった称賛が続々。
季節感たっぷりの食卓に「最高」「ほっこり」
■手巻き寿司パーティにほっこり
6月には豪華な手巻き寿司と大根とわかめのおみそ汁、さらに第1子のために用意した野菜うどん、白米、トマトの塩昆布和え、青菜としらすのおひたしを写真で披露。手巻き寿司の具材について木村は投稿の中で「骨付きのまぐろの中落ち買ってきて削いで叩いてたくあんも刻んで…」と説明し「作業工程も含めて楽しかった」とコメントしている。
一層華やかなメニューについて「これからもみんな揃ってワイワイキャッキャと楽しい食卓にしていけるよう張り切ります」とつづっている。この投稿にファンからは「素敵すぎて心がほっこり」「色とりどりの家族団らんの食卓ですね」などの声が寄せられた。
■夏に“あえての鍋”でスタミナ満点
猛烈な暑さが続いた8月にはスタミナが付きそうなメニューも披露。テーブルには豚バラのモツ煮風鍋、メヒカリの干物、ほうれん草となめ茸の白和え、明太マヨレンコン、だし巻きたまご、雑穀米ごはんが並んでいる。干物は第1子も大喜びだったようで、投稿の中で木村は「おいしいってパクパク食べてくれるくらい本当に美味しかった」とつづっている。ファンからはこの投稿に「文乃ちゃんのお料理は最高で〜す」「いつもいつもすごいなぁと感心」といったコメントが集まっている。
■秋はさんまを主役に！
続く9月には、秋の味覚さんまがテーブルを彩る様子も公開。写真には、大根おろしとすだちを添えたさんまを主菜に、だし巻きたまご、ほうれん草とツナのマヨ和え、トマト、味付めかぶと生姜、大根とわかめのおみそ汁といった副菜が並ぶ。秋の到来を感じさせる食卓にファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「木村文乃」インスタグラム（＠fuminokimura_official）
