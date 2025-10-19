第１０２回箱根駅伝予選会が１８日、東京・立川市などで行われ、前回１４位で敗退した東海大が５位通過した。昨年、熱中症のため、ゴール手前１０メートルで途中棄権したロホマン・シュモン（４年）は個人総合８７位、チーム６位と好走し、２年ぶり５２回目の出場に貢献した。

２０２４年１０月１９日。１年前の第１０１回箱根駅伝予選会。ロホマンはゴールラインにわずか１０メートル届かず、力尽きた。季節外れの暑さに見舞われ、レース中に気温は２５度を超えて「夏日」に。東海大は複数の選手が熱中症に陥った。主力の越陽太（当時４年、現サンベルクス）は終盤に失速して個人総合３９６位、ロホマンがゴール手前約１０メートルで途中棄権したことが響き、まさかの１４位で敗退した。

「チームメート、特に、４年生の先輩に申し訳ない気持ちです」とロホマンは１年前の悪夢を振り返る。

前回、東海大は１２年連続の箱根駅伝出場を逃した。ただ、チームにロホマンを責める仲間は、ひとりもいなかった。

予選会敗退の翌日。両角速監督（５９）を取材した。「ロホマンにきつい役回りをさせてしまいましたが、ロホマンが悪いわけではありません。予選会敗退は私の責任であり、チーム全体に力が欠けていた」と指揮官は静かに話した。

その後、そっと、スマホの写真を見せてくれた。

そこにはロホマンの痛々しい両膝があった。灼熱（しゃくねつ）のアスファルトを１００メートル以上も四つんばいで進んだため、深い擦り傷を負った。その後の回復状況を記録するために撮影された写真だった。

個人レースなら、これほどの傷を負う前に、とっくに棄権していただろう。しかし、このレースは、箱根駅伝予選会。各校１２人がハーフマラソンを一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで本戦出場権を争う。苦しいから、痛いから、といって、投げ出すことはできない。「あと１０メートル…。何で、はいつくばって、もがいて、ゴールできなかったのか、と後悔しています。チームで戦っているので」とロホマンは厳しい表情のまま話した。

一時は競技を辞めることも頭をよぎったが、前主将の梶谷優斗（現住友電工）の言葉に救われたという。

「梶谷さんに『ロホマンだけの責任ではない。チーム全体の責任だから。落ち込んでいても何も始まらない』に言ってもらい、前を向くことができました。チームメートやスタッフ、高校時代の先生、家族、多くの人に励ましてもらいました」と感謝する。

１か月後、練習を再開した。「しばらくは膝を曲げることができませんでした。風呂にも入れませんでした。でも、しっかりとリハビリを指導してもらったので、皮膚は回復して後遺症はありません。両膝のケガで休んでいる間に熱中症のダメージも回復しました」と明かす。

昨年の大みそか。ホームグラウンドの神奈川・平塚市の東海大湘南キャンパス陸上競技場で行われた東海大長距離競技会１万メートル第１組に出場し、３０分２２秒１０でトップを取った。予選会以来、約２か月と２週間ぶりのレース。自己ベスト記録（２９分７秒４８）には１分以上及ばなかったが、強風が吹き荒れる中、積極的に先頭を走り続けた。まさに逆風に立ち向かう姿勢を示した。

年が明け、１月２、３日の第１０１回箱根駅伝では沿道で、観衆の交通整理などをサポートする走路員を務めた。目指すべき大舞台の輝きを目に焼き付けた。

東海大チームも、ロホマンも、第１０２回箱根駅伝に向けて、意欲満々に練習を重ねていた今年の春。両角監督とロホマンは秋の予選会で、ロホマンが好走した上で東海大が復活出場を果たした際には「チームのために力尽きるまで戦った証し」でもある両膝の写真を紹介することを快諾してくれた。

そして、２０２５年１０月１８日。第１０２回箱根駅伝予選会。１年前、死力を尽くしても届かなかった最後の１０メートルをロホマンは、２秒弱で軽やかに駆け抜けた。

「昨年は１７キロくらいから意識が朦朧（もうろう）としていましたが、今年は余力があって、ラストスパートができました」。マネジャーがつくってくれた応援用うちわを手に満面の笑みで話した。

来春の卒業を区切りに、競技の第一線を退く。最後の箱根駅伝に向けて練習に励む一方で、公務員試験にも全力で取り組んでいる。「入学した当初は実業団で競技を続けることも考えていましたが、３年生になって、総合的に考えて、競技は大学までにしよう、と決めました。最後、納得した形で卒業したいです」と話す。

２年時の第１００回箱根駅伝では１０区を担ったが、区間２０位と苦戦し、１０位から１１位に後退。シード権（１０位以内）を逃した。ロホマンの試練は、そこから始まった。

「本戦ではシード権獲得が目標です。僕はそのためにもう一度、１０区を走り、区間賞を取るくらいの力をつけたい」と力強く話す。

予選会の借りは予選会で返した。２０２６年１月３日、本戦の借りを本戦で返す。ロホマン・シュモンは、強い覚悟を持って東海道に向かう。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）

◆ロホマン・シュモン ２００３年１２月４日、神奈川・逗子市生まれ。２１歳。小学校４年生から陸上を始める。逗子中３年時に全国都道府県対抗男子駅伝に神奈川県代表として出場し、２区（３キロ）２５位。川崎市立橘高３年時に５０００メートルで県大会４位、南関東大会９位。２２年に東海大体育学部生涯スポーツ学科入学。自己ベスト記録は５０００メートル１４分１２秒４５、１万メートル２９分７秒４８、ハーフマラソン１時間２分４０秒。１７６センチ、６６キロ。