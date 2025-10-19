¥½¥Ë¡¼¤ä¥³¥Ê¥ß¤È³«È¯Ž¢ÌîµåÂ®Êó¥¢¥×¥êŽ£¤ÎÀ¨¤ß
¡ÖNPB¡Ü¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥Ë¡¼¤ä¥³¥Ê¥ß¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥×¥íÌîµåÂ®Êó¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¿È
¹Ã»Ò±à¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ï¡Ö½à¡¹·è¾¡¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÎÏÇìÃç¤ÎÍÎÏ¹»¤ÎÇ®Àï¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢CS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Ä¹¤¤¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¤¡¢A¥¯¥é¥¹¡Ê3°Ì°Ê¾å¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡£
º£µ¨¤ÎCS¤âÇ®ÀïÂ³¤¤Ç¡¢ÆÃ¤ËCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢DeNAÂÐµð¿Í¤Î2²óÀï¤Ï¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éµÕÅ¾·à¤¬µ¯¤³¤ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÀºÅÙ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ò¤â¤È¤ËÁª¼ê¥Ç¡¼¥¿¤òÉ½¼¨
É®¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤ì¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡Ö¿·Ê¼´ï¡×¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£10·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖNPB¡Ü¡×¤À¡£µå¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¹âÀºÅÙ¥«¥á¥é¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Î²èÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åê¼ê¤ÎµåÂ®¡¢²óÅ¾¿ô¡¢¥¿¥Æ¥è¥³¤ÎÊÑ²½¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¤Ê¤É¤¬½Ö»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤È¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¢¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥½¥Ë¡¼¤Î3¼Ò¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢MLB¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆü¡¹¤Î»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡ÖGameday¡×¤Ë¶á¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬°ìµó¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖGameday¡×¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏÌîµå¤ÎÅý·×³Ø¡Ö¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡×Á´À¹¤ÎMLB¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉ½¤¹ºÇ½ÅÍ×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£MLB¤ÎÌîµå¤ò¸«´·¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¥¢¥×¥ê¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNPB¡Ü¡×¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±É®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÆÂÇ¼Ô¤Î¡ÖºÇ¹âÂÇµåÂ®ÅÙ¡áExit Velocity¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
MLB¤Ç¤Ï¤³¤³10Ç¯¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë³×Ì¿¡×¤¬¼çÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿·×Â¬µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¶¦¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬158km/h°Ê¾å¤Ç¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¤¬26¡Á30ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¡á¥Ð¥ì¥ë¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È°ÂÂÇ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢MLB¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÂ®¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¡×¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤´¤¤¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¡×
2023Ç¯¤ÎÂè5²óWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÎºÝ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¥É¡¼¥à¤ÎºÇ¾åÃÊÀÊ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥±¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤ÇÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼çË¤¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Ï´é¿§¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎºÇ¹âÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï·Ú¤¯190Ò/h¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼¾å¤Ï180Ò/h¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢NPB¤Ç¤Ï¶þ»Ø¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¹¤´¤µ¤ËÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎMLB¤ÎÁ´Áª¼ê¤ÎExit Velocity5·æ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
O.¥¯¥ë¡¼¥º(¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä)197.8Ò/h
V.¥²¥ì¡¼¥íJr.(¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º)193.8Ò/h
ÂçÃ«æÆÊ¿(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)193.1Ò/h
K.¥Þ¥ë¥Æ(¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹)192.5Ò/h
A.¥¸¥ã¥Ã¥¸(¥ä¥ó¥¡¼¥¹)190.1Ò/h
ÂçÃ«¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏËèÇ¯5°Ì°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¡ÖNPB¡Ü¡×¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿NPB¤Î¼çÍ×ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï
T.¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡Êµð¿Í¡Ë189.1Ò/h
Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë187.5Ò/h
²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë180.7Ò/h
º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë187.5Ò/h
»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë185.4Ò/h
Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï190Ò/h¤ËÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¡¢Â¼¾å¤È²¬ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇMLB¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¬¡¢MLB¤Ç¤Ï¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
MLB¤ÏÁá¤¯¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®
¤³¤Î¡ÖNPB¡Ü¡×¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿MLB¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖGameday¡×¤À¡£MLB¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±»î¹ç¾ðÊó¤ò¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖGameday¡×¤Ç¤Ï¡¢1µå¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖGameday¡×¤¬¤°¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¡¢ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤ò´ð´´¤È¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅêµå¤ÎµåÂ®¤ä¥¾¡¼¥ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢²óÅ¾¿ô¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÇµå¤ÎÂ®ÅÙ¡¢³ÑÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥¤Þ¤Ç¤â¤¬¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
MLB¤Ï¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤ò¹½ÃÛ¡£MLB¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÅê¼ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¡¢¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
MLB¤Ç¤ÏMLBµ¡¹½¤¬Á´30µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤òÀßÃÖ¡£¡ÖGameday¡×¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åêµå¡¢ÂÇµå¥Ç¡¼¥¿¤òÁª¼ê¤Î¶¯²½¡¢°éÀ®¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
NPB¤Ç¤âÁ´12µåÃÄ¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤òÆ³Æþ
NPB¤Ç¤â³ÚÅ·¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏµåÃÄ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£2023Ç¯ÃÊ³¬¤Ç¤Ï10µåÃÄ¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2020Ç¯¡¢MLB¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÄÉÈø¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÃÆÆ»·×Â¬´ï¤À¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Ïµå¾ìÆâ¤Ë8ÂæÁ°¸åÀßÃÖ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ò½Ö»þ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢Åêµå¡¢ÂÇµå¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÃÆ¤½Ð¤¹¤â¤Î¤À¡£
¤â¤È¤â¤ÈMLB¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤ò¡Ö¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢Åêµå¡¢ÂÇµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤â´ØÀá¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊáÂª¤Ç¤¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎµÏ¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖGameday¡×¤Î²èÁü¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Êµå¾ì¤Î¿Þ¤Ë¤Ï¡¢Ìî¼ê¡¢Áö¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤¹¥É¥Ã¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥É¥Ã¥È¤¬Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤È¶¦¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î»þ¤Ê¤É¡¢¥É¥Ã¥È¤¬¼éÈ÷°ÌÃÖ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ´î¤Ó¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯½Õ¡¢¿·Ä¬¿·½ñ¡Ø¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ù¼¹É®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÏNPBµåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3·î¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´12µåÃÄ¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãø½ñ¤Ç¤Ï¡Ö12µåÃÄ¤Ë´û¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡ØÆüËÜÈÇ¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢NPB¤È³ÆµåÃÄ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¤Î³èÍÑ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¤Î±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀßÃÖ¡¢¤½¤·¤ÆÂè2ÃÆ¤¬¡ÖNPB¡Ü¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¤ËÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
NPB¤ÎËÜµòÃÏ¤Æ゙¤âÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ê¤È゙¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Î¥Æ゙¡¼¥¿¤Ë´ð¤Ä゙¤¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖNPB¡Ü¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖNPB¡Ü¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÐÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£
½½¿ôÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢1µå¤´¤È¤ËÅê¼ê¤ÎµåÂ®¤ä²óÅ¾¿ô¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î150Ò/hÂæ¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤ÏÂ®¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯2300²óÅ¾¤â¤¢¤ë¡£½Ä¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤âÂç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍîº¹¤âÂç¤¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎËüÇÈÃæÀµ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤Êµå¾ì¤Îº¸Íã¼ê¤Î¥É¥Ã¥È¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤À¡£¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Ç¤â¡¢OPS¤äÅê¼ê¤Î²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ö¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡×·Ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆß¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡ÖNPB¡Ü¡×¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ÏºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÁª¼ê¤´¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÆÃÀ¤äÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÈÇ¤âºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
MLB¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸ÀÑ¤·¤ÆÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆü¡¹¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼êÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¿Ê²½¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ÎBaseball Reference¤äFangraphs¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¿ôÂ¿¤¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎµÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Þ¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥à»²²Ã¼Ô¤¬MLB¥Á¡¼¥à¤ÎGM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Âºß¤¹¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¦¤È¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤À¡£
È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢Ç®¿´¤Ê°¦¹¥¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¡Ö¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡×¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬É¾²Á¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢É¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï°ìÉô¤Î½£¤Ç¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀÇ¼ýÁý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹çË¡²½¤¹¤ë½£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÇÀ¸³èÇËÃ¾¤¹¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¤â¡ÖÌîµå¤Î¸«Êý¤¬¿¼¤¤¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Íè½Õ¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖNPB¡Ü¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¦ÂÈÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè½Õ¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ ¡ÈºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¡¢ºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸øÇ§¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡É ¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ô¼Ò¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö°ìµå¾ðÊó¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤È¤Î´Ø·¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÎÁ¤Ê¤Î¤«ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤NPB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¹Èø ¹¸ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë