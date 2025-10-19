「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか？

その名は――ピーター・ドラッカー。

彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。

その生涯と思想をたどると見えてくるのは、“人間への深い洞察”と“変化を見抜く力”。

『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）

「経営学の父」と呼ばれた男の本質

――吉田さんの著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』は、平安時代の人物である光源氏がドラッカーのマネジメントを学ぶという異色の設定ですね。そもそも、ピーター・ドラッカーとはどんな人物なのでしょうか？

吉田麻子（以下、吉田）：「人の強みを生かす」。

ピーター・ドラッカーがたびたび語ったこの言葉は、彼の考え方を象徴するフレーズとして知られています。

「経営学の父」と呼ばれながらも、彼自身は経営そのものに加え、“人間”や“社会”を見つめた観察者でした。

彼の著作を読むと、「企業にも企業以外の組織にも、本当の資源は一つしかない。人である」という根源的な思いが静かに流れています。

ウィーンで育まれた知と文化

吉田：ドラッカーは1909年11月19日、オーストリア＝ハンガリー帝国の首都ウィーンに生まれ、2005年にアメリカ・クレアモントの自宅で95歳の生涯を閉じました。

ウィーンといえば、モーツァルトやベートーヴェンの音楽が響く文化と芸術の都。

彼の父は政府高官、母は神経科医。文化レベルの高い家に育ちました。

ドラッカー家は当時の知識人が集うサロンでもあり、幼い頃から多様な価値観と思想に囲まれて育ちました。

少年期に見た「文明の崩壊」

吉田：しかし、彼の少年時代に第一次世界大戦が勃発します。

かつて6000万人を擁したオーストリア＝ハンガリー帝国は崩壊し、人口600万足らずの小国へ。

ヨーロッパ全体が戦争によって荒廃し、文明が崩れ落ちていく光景を、ドラッカーは少年の目で見つめていました。

その数年後、ハプスブルク家最後の皇帝が退位し、共和制が宣言された「共和国の日」。

ドラッカーはその日に行われた労働者のパレードに参加しました。

しかし、水たまりを避けようとしてふと隊列を離れ、そのまま2時間かけて家へ帰ったといいます。

そのとき彼は気づきました――自分は人の先頭に立って旗を振る者ではなく、傍観者である、ということに。

「傍観者」としての自覚

吉田：彼は後に『傍観者の時代』でこう記しています。

「傍観者自身に取りたてての歴史はない。舞台にいるが演じてはいない。観客でもない。少なくとも観客は芝居の命運を左右する。傍観者は何も変えない。しかし、役者や観客とは違うものを見る。違う角度で見る。反射する。鏡ではなくプリズムのように反射する。屈折させる。」

この「傍観者」という視点こそが、後のドラッカー思想の原点になりました。

彼は以後、社会や人間の営みを客観的に観察し、変化の本質を見抜こうとし続けます。

ヨーロッパを離れ、アメリカで「マネジメント」を体系化

吉田：ウィーンの進学校ギムナジウムを卒業後、ドラッカーはドイツ・ハンブルクの大学に籍を置きながら商社に就職。その後フランクフルトへ移り、証券会社で働くかたわら大学で学び、新聞社の経済記者としても活動しました。

ヒトラーの台頭を目の当たりにした彼はロンドンへ渡り、証券アナリスト兼パートナー補佐として働きます。

ロンドンでは妻ドリスとの結婚、日本画との出会いもありました。やがてナチスの足音が迫るヨーロッパを離れ、夫妻は新天地アメリカへ渡ります。

ファシズムへの宣戦布告『「経済人」の終わり』

吉田：アメリカで最初に著したのが『「経済人」の終わり』。

ファシズムへの宣戦布告ともいわれる処女作です。

続く『産業人の未来』ではこう述べています。

「社会というものは、一人ひとりの人間に対して『位置』と『役割』を与え、重要な社会権力が『正統性』をもたなければ機能しない。」

すでに企業が社会の中心的存在となっていたアメリカで、ドラッカーは「マネジメント」という概念を体系化しました。

「人が強みを生かして生き生きと働く社会」をつくることこそが、機能する社会の礎であると考え、数々の著作を世に送り出していきます。

「社会生態学者」としてのドラッカー

吉田：その著作は関連本を含め40冊を超え、「ドラッカー山脈」とも呼ばれます。

世界の経営者が彼を師と仰ぎ、日本でもイトーヨーカ堂創業者・伊藤雅俊氏やファーストリテイリングの柳井正氏らに多大な影響を与えました。

2009年には『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』が出版され、映画化もされました。

「マネジメントの父」と称される一方で、ドラッカー本人は自らを「社会生態学者」と呼びました。

それは、経営を超えて「人間と社会の関係」を探求した観察者であり続けた――そんなドラッカーの姿勢そのものを表しているのです。

